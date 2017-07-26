PAIX 要让信差侧背包也有「表情」，智能徽章还加入相机、警示灯功能



（图片来源：PAIX） （图片来源：PAIX）

回归包包本身，Mexxenger 拥有包含摄影包的多种可替换式内袋的配件，并具备可收纳 13 寸与 15 寸笔记本的两种版本。除了防泼水设计外，包包的上层还有提供闪存笔记本与内容物的开口，亦有可以固定在行李箱拉杆的设计。背带部分搭载了磁性快拆的机制，固定扣甚至可以用来开酒瓶盖（！）。当然，正面则是少不了可以装上智能徽章的接环啰！Mexxenger 现已在集资平台开始预购，早鸟价位依照配备最低为 US$149（约人民币 1,000 元）；最完备终极组合则要价 US$364（约人民币 2,460 元）-- 这基本上就是所有配件都内附了，他们也另外有提供个别配件的单售售价，有兴趣的朋友可以点入引用来源参考看看。