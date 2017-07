魅族 Pro 7 系列将副屏装到了手机后背上

不光如此,在用手机播放音乐的时候,「画屏」还可以显示播放页面。另外在用背面的主相机自拍时,也能直接在小屏幕上快速预览。说到拍照,Pro 7 和 Pro 7 Plus 都采用了黑白 + 彩色的双 IMX386 感光元件,配合 f/2.0 光圈,可以实现黑白模式、算法虚化背景等效果。正面的自拍相机也升级到了 16MP,同样是 f/2.0 光圈,支持智慧美颜。







至于其它规格,Pro 7 和 Pro 7 Plus 都各有两个版本。其中前者的标准版搭载了联发科 Helio P25 处理器、4GB RAM 和 64GB 容量(eMMC 5.1),后者则采用 Helio X30 芯片、4GB RAM 和 128GB 存储(UFS 2.1)。两者用的都是 5.2 寸 1080p AMOLED 屏幕,内建支持最高 24W 充电的 3,000mAh 电池。而 Pro 7 Plus 的两个版本,差异只在 64GB 和 128GB 的存储容量上。两者皆配备了 5.7 寸 Quad HD AMOLED 屏幕,同时有 6GB RAM 和支持 5V 5A 快充的 3,500mAh 电池。



软件部分,Pro 7 系列预载的都是基于 Android 7.0 开发的 Flyme 6。而在魅族一直比较关注的音质方面,两款新机都配有 Cirrus Logic CS43130 独立 DAC。此外,在发布会前跟手机一同曝光的 Flow 耳机,今天也如约在台上亮相。这款产品拥有动圈加双动铁的三单元设计,配合分频电路和中国科学院研究所的专业调音,号称能带来「多频均衡的监听级音质表现」。同时在配戴舒适度上,魅族喊出了「人类新器官」的口号,说是「力求贴合大多数大小形状各异的耳朵」,但具体舒服不舒服就要等戴过之后才知道了。







最后说一下发售信息,两个版本的 Pro 7,售价分别是 2,880 和 3,380 元。Pro 7 Plus 标准版要价 3,580 元,最高端的致臻版则要卖 4,080 元。手机总共分黑、金、银、红四色,今晚开放预约,8 月 5 日开卖。耳机共有黑、银两色,同样是今天预约,8 月 5 日上市,价格是 599 元。