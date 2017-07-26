Adobe 不小心流出代号「Project Nimbus」的云端图片编辑功能

Adobe 的移动为先精神也延伸到了桌机之上，希望通过 Adobe Creative Cloud 在桌面系统，也同样提供与云端深度合作的应用程序。最近，该公司不小心将先前宣布代号为「Project Nimbus」的云端图片编辑器泄漏，让 MacGeneration 网站给不小心玩到了测试版本。整体而言，它就像是界面更典雅与轻量化的 Lightroom（更正确地说，应该较接近 iPad 版本），同样拥有基本的曝光与颜色调整工具，笔刷与阶调修正等功能，能够选择复制贴上，并可更轻松地比对原始照片。
既然身为 Cloud app，自然所有的照片与编辑步骤都将会被同步到云端之上，可以保留原始文件也省去了另外备份的麻烦，亦能自动为图片加入关联标签（应该是 Sensei AI 帮的忙吧）。根据官方先前的消息发布，Project Nimbus 将会在今年开始提供 Beta 公测，而如果一切都跟 MacGeneration 网站所玩到的内部测试版本相同的话，应该也将随附 1TB 的云端存储空间供使用者运用。对此，Adobe 官方则是向我们 Engadget 表示，的确有不小心将 Project Nimbus 失误流出给小部分的 Adobe Creative Cloud 使用者，现阶段开发内容与细节则是暂时无法分享。