摩托罗拉的 360 度相机 Moto Mod 要价 300 美元

除了 Hasselblad 的变焦模块外，这款 360 度相机是第二款专门为拍摄而设的 Moto Mod。它内建了两颗 13MP 的感光元件，最高支持 4K 录影。单颗 CMOS 工作的时候，也可以拍下 150 度的超宽影像。此外，跟市面上许多 360 度相机一样，Moto 的这款配件也能拿来直播，但官方暂时还没有公布适用的服务名单。对影像的编辑，毫无意外是需要在手机上完成。比较厉害的一点是，这个 Mod 还能录制沉浸感更强的 3D 音频，以满足日益增长的 VR 需求。



不过，有一点我们比较担心的是，全景相机本身没有电池，所以它必须靠手机的电力才能驱动。放在 Moto Z Force、Moto Z Play 那些大电池的机器上问题估计还不是很严重，但要是像 Moto Z2 Play 这样只有区区 2,730mAh，使用起来应该会很紧张吧？