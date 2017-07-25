Moto Z2 Force 是一款融合了 Moto Z、Z Force 特点的手机

首先，从纸面上看，Z2 Force 具备了当下旗舰机应该有的要素。它搭载了 Snapdragon 835 处理器，同时配有 4GB（美国）或 6GB（美国以外）RAM。背后的主相机也跟随主流采用了双镜方案，两颗 12MP 的 CMOS 分别负责黑白和彩色，用过华为 P9 或 P10 的人对此应该非常熟悉。软件的部分，运行的是基于 Android 7.1.1 的近原生系统（国行版应该会有原来 ZUK 的 ZUI），除了 Google 原厂的那些功能外，熟悉的 Moto Actions 手势操作自然也不会缺席。



转到正面，Z2 Force 配备了一块 5.5 寸的 Quad HD AMOLED 屏幕，如前所述它使用了 Moto 独有的 ShatterShield 技术，能够保证盖板玻璃不会轻易破损。设备的厚度仅有 6.1mm，跟上代 Z Force 相比要薄了不少，但代价是 3,500mAh 的电池缩水到了 2,730mAh（官方号称能用一天）。欠缺的部分，Moto 更愿意你通过另购充电模块补上。说到 Moto Mods，厂方也为 Z2 Force 准备了几款新的配件。其中最引人瞩目的当属那款 360 度相机 Mod，之前在西非首度曝光的它今天也跟新手机一同登场了。



当然，Z2 Force 也支持 Turbo Charge 快充技术，一定程度上可以缓解一些用户对续航力的担忧。不过可惜的是，它并没有如传闻那样加回 3.5mm 耳机孔。至于产品的价格，Moto 目前还没有透露，如果有新消息的话我们会再来告知大家。