欧盟的巨额罚款并没影响到 Alphabet 的赚钱能力

早些时候，Google 的母公司 Alphabet 公布了自己 2017 年第二季的财报。数据显示，其当季的净收入为 35 亿美元。跟一年前的 49 亿相比虽有明显下滑，但事出有因，若不是由于欧盟上月高达 27 亿美元的罚款的话，Alphabet 在 Q2 中录入的净收益将会达到 63 亿美元之高。换句话说，上季的业绩下滑并非因为公司的业务运转出现了什么问题，类似情况今后重复发生的可能性并不会很高。
总体来看，Alphabet 在第二季的营收来到了 258 亿美元，类似 Verily、Nest、Google Fiber 等实验性的业务，营收总共为 2.48 亿美元。跟去年 1.85 亿的成绩相比，涨幅达到了 34%。而且更关键的是亏损额少了，一年前同时期的数额是 8.85 亿美元，这在上季中已经下降到 7.72 亿了。至于 Google 本身，其广告业务依然在营收中占到了相当大的比重。Q2 总共录得 227 亿美元，较一年前上涨了 19%。此外，包含了 Pixel 手机、Google Home、Google Play 在内的「其它业务」，营收基本跟前一季持平达到了 31 亿美元。不过跟一年前相比，提升幅度也有 41% 之多，结果还是相当不错的。