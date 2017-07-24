Galaxy S8 Active 似乎为坚固放弃了曲面屏幕

规格方面，S8 Active 据称会搭载 Snapdragon 835 芯片、4GB RAM、64GB 容量和 8MP + 12MP 的前后相机组合。换句话说就是跟标准版的 S8 差不多，但电池容量大有提升，4,000mAh 的规格哪怕跟 3,500mAh 的 S8+ 相比都要领先不少。至于发售信息，目前自然还没有太多消息，但据说这款产品会在美国 AT&T 独卖，我们这篇感兴趣的朋友估计还是得求助于水货市场啰。
在正代的 Galaxy S 系列后加推 Active 机种，已经是三星自 S4 以来的保留曲目了。而在这两天，S8 Active 的信息开始浮出水面，比如说一位 Reddit 用户就从自己在三星工作的哥们那里搞来了一台疑似真机（工作诚可贵，
基友情价更高？）。从他放出的照片来看，这款手机似乎为了坚固性而放弃了曲面屏幕，而且它的 Bixby 按钮好像也没有办法重设。
规格方面，S8 Active 据称会搭载 Snapdragon 835 芯片、4GB RAM、64GB 容量和 8MP + 12MP 的前后相机组合。换句话说就是跟标准版的 S8 差不多，但电池容量大有提升，4,000mAh 的规格哪怕跟 3,500mAh 的 S8+ 相比都要领先不少。至于发售信息，目前自然还没有太多消息，但据说这款产品会在美国 AT&T 独卖，我们这篇感兴趣的朋友估计还是得求助于水货市场啰。
规格方面，S8 Active 据称会搭载 Snapdragon 835 芯片、4GB RAM、64GB 容量和 8MP + 12MP 的前后相机组合。换句话说就是跟标准版的 S8 差不多，但电池容量大有提升，4,000mAh 的规格哪怕跟 3,500mAh 的 S8+ 相比都要领先不少。至于发售信息，目前自然还没有太多消息，但据说这款产品会在美国 AT&T 独卖，我们这篇感兴趣的朋友估计还是得求助于水货市场啰。