下一款 HoloLens 将依靠 AI 技术来更好地辨识物体

早些时候在 CVPR 大会上（Computer Vision and Pattern Recognition，机器视觉和图形辨识），微软的研究副总裁 Harry Shum 透露自己的公司正在尝试为 HoloLens 所用的 HPU 加上 AI 协同处理器。这样一来 HoloLens 就可以在不需要连接到云端的前提下，靠设备本身来完成即时语音、物体辨识等操作。对我们这样的普通消费者来说，可能会比较期待这两种特性在游戏、娱乐方面的潜力。而在微软眼中，它在企业 AR 的领域也有很大的价值。比如之前在 Build 2017 的时候，他们就曾示范过 Lowes 是如何靠 HoloLens 来帮助客户设计厨房。而在加入 AI 相关的功能以后，这一类的用途将有望得到更多的发展。
除此之外，微软在 CVPR 期间还展示了 HoloLens 依靠物体识别及语音描述技术帮助视障人士「重见光明」的可能性。举例来说，设备能借面部辨识来认出好友或家人，找到佩戴者预订的酒店和房间，甚至还能描绘出类似「一个人在遛狗」这样的场景。而且比较厉害的是，一些基础的场景是不需要联网就可以直接识别出来的。
据介绍，这颗协同 AI 芯片是完全由微软自己来负责设计打造。它具备可编程的特性，而且支持各种类别的深度学习技术。是说，虽然 Apple 和 Google 也都在做类似的产品，但专门为 AR 头戴设备设计的协同处理器，微软这款还真的是唯一的一个。「如果你想要做出本身就具备智能的混合现实产品的话，这样的思路是必不可少的。」微软研究院在一篇博客中这么写道。看来，类似的协同概念将会成为接下来 HoloLens 主要的开发策略，预计在 2018 年末至 2019 年初登场的第三版 HoloLens（原定今年初的第二版直接被跳过了）应该值得期待一下吧。