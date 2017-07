,最后再来拍个人工智慧英雄联盟

以后如果要说 Siri 在一群 AI 语音助理中有什么过人之处,跟巨星拍过电影应该将可以让苹果拿出来炫耀一番。外号为 The Rock 的 Dwayne Johnson 今天在推特上,发出了一则真的令人意想不到电影预告,就是他即将与 Siri 携手(它有手吗)演出一部电影,名字浅显易懂就叫做「The Rock X Siri」,并且在预告没多久之后马上就会于今日(24 日)在 Apple 的官方 YouTube 正式上映 -- 这一连串真的是各种惊讶。关于电影本身的内容 The Rock 并没有太多透露,仅说了这将是目前为止最酷、最性感(?)、最有趣的电影。是说,单从释出的海报上看起来,这部「电影」的确包含了许多要素,除了手持 iPhone(Siri)的 The Rock 主角之外,还包括外太空、外星人(总不会是 Siri 本人吧)、跑车、演唱会、飞机等,标题底下则是有着唤出 Siri 的彩色语音显示界面。是说,姑且不论内容为何,就商业的角度来讲苹果这次算是真的在社交有炒起了话题。就不知道 Google Assistant 与 Amazon Alexa 会不会也接下这样的挑战书,被激励一同迈向影星之路