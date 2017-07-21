据报 Moto Z2 Force 的相机将搭载双 12MP 的规格，虽说没有前代 21MP 的规格数字那样威猛（前置镜头的部分则是保持在了 5MP），不过观察目前市面上表现不错的旗舰机大致上也都摆在这个分辨率，所以应该还是可以期待一下这组相机的表现。内存的部分，据称美国的版本将会仅搭载 4GB RAM；其余地区则是可能搭载到 6GB RAM 的规格。内建存储空间则是也有 64GB 与 128GB 的不同版本（消息是说中国应该会是后者），并且也依然拥有最高 2TB microSD 记忆卡的扩展可能。颜色方面则有黑、金与灰色可选。



既然追求了更薄的设计，Z2 Force 似乎也将会跟 Z2 Play 一样牺牲些电池的容量：据称将会比前代小 22%，不过也会跟上 Moto Z 的 Nano 防水涂层，提供基本的生活防水机能。如果你看了那张新产品列表第一时间就觉得非 Z2 Force 不可的话，虽说现阶段销售信息还尚未有消息，不过我们应该可以在 Motorola 的 7 月 25 日的发布会上看到它的出现 -- 反正也没几天了，就稍待片刻等等完整的正式规格与上市信息了吧。