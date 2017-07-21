Intel 要用这些内藏 AI 科技的 USB 运算棒，阐述团结的故事





这个搭载 Movidius 深度学习技术的 USB 运算棒，其核心就是先前介绍过的 Myriad 2 影像处理元件。使用时仅需约 1 瓦的能耗，即可换得超过 100 gigaflops 的运算性能。这个影像处理元件也同时被应用在了 FLIR 热感应相机、DJI Phantom 4 航拍机、监控摄影机甚至是 VR 头戴设备之上。



Myriad 2 中预载着已经训练完成的 Caffe 神经网络，使其能在离线的环境之下持续让使用者运用其运算能力。该公司认为此产品将可提供更广泛的离线 AI 应用，而且现在就已经可以在指定经销商购得，马上就能让 AI 能与开发者一起并肩作战。