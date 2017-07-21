Intel 要用这些内藏 AI 科技的 USB 运算棒，阐述团结的故事

由被 Intel 收购而暂时延迟上市计划的 Movidius Fathom 神经网络运算设备 -- 简单地讲，就是个将以影像为基础的深度学习能力在一根极为便携的小小 USB 棒上实现的产品 -- 现在已经正式在母公司 Intel 手上以 Movidius Neural Compute Stick 之名正式推出。这款「专为产品开发、研究学者与创客（Maker）」所打造的深度学习运算棒，希望能以低廉仅 US$79 的售价以及便携的设计，打破以往必须专门的庞大运算资源才能带来的深度学习处理科技，将这些运算能力给打包在了这样超小巧犹如随身碟一般的设备之中。
重点是，除了可以应用在许多场合与设备之上外，当你觉得运算性能不够的时候，还可以将多根 USB 皆在同个设备上带来更强的运算能力 -- 团结的故事有听过吗？
这个搭载 Movidius 深度学习技术的 USB 运算棒，其核心就是先前介绍过的 Myriad 2 影像处理元件。使用时仅需约 1 瓦的能耗，即可换得超过 100 gigaflops 的运算性能。这个影像处理元件也同时被应用在了 FLIR 热感应相机、DJI Phantom 4 航拍机、监控摄影机甚至是 VR 头戴设备之上。
Myriad 2 中预载着已经训练完成的 Caffe 神经网络，使其能在离线的环境之下持续让使用者运用其运算能力。该公司认为此产品将可提供更广泛的离线 AI 应用，而且现在就已经可以在指定经销商购得，马上就能让 AI 能与开发者一起并肩作战。