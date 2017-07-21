卡西欧的旗舰系列手表一向以坚固及准时闻名，近年更为了抗衡智慧型手表，在其手表中加入蓝牙功能让使用者可透过手机来控制手表（同时于今年四月推出自家智慧型手表以试水），并以 "Casio Connected" 的「自我校时、自我更新、自我充电」概念作为设计蓝图。公司有望今年的手表营业额达 1,850 亿日圆，明年更朝着 2,000 亿日圆作为目标，所以不得不推出更有爆炸力的产品。最近卡西欧在香港推出了两款全新 G-Shock 蓝牙手表，当中有首次加入蓝牙功能的 G-Steel 机款；同时也发布了 Oceanus OCW-G2000 蓝牙奢华手表。
G-Shock G-Steel GST-B100
我们先来看看相对平民、并且是在香港作全球首发的 GST-B100。这是 G-Steel 系列当中首款配有蓝牙的型号，可与手机甚至是时区伺服器的时间同步，所以就不需要翻查厚厚的说明书去研究怎么校时了（不过需要的话，app 也有提供简易手表操作说明）；同时可以透过 app 来设定闹钟及切换世界时间。
当然，作为 G-Steel 招牌菜的「分层防护构造」是少不了的：这个设计把树脂结合到不锈钢机身里，在大大提升防震效能的同时把机身做薄一点。200 米深防水功能也不用多说了。卡西欧的另一个特色功能「Tough Solar」太阳能充电系统也被加到这款手表里，在充满电后可持续运作达两年（不过是依据在黑暗环境中自动启动的省电模式）。其他功能包括夜光和 LED 照明，以及处于九点位置的引擎扇叶形指示表——这可用作显示秒表、闹钟状态及电量。
售价方面有基本版的 HK$3,330（约 CN¥2,880；GST-B100；黑或银），不锈钢表带版的 HK$3,900（约 CN¥3,780；GST-B100D；黑或银），还有配上碳纤维表圈及蓝宝石镜面（但表带用树脂）的特别版的 HK$5,980（约 CN¥5,180；GST-B100X；黑）。那块碳纤维表圈也不简单：它是采用日本生产商 Toray 的 Nanoalloy 技术把 40 层自家的 Torayca 碳纤维结合而成的，所以相当坚固，同时为手表带来独特的风格。（题外话：Uniqlo 的 HEATTECH 技术也是 Toray 合作研发的喔。）
G-Shock GravityMaster GPW-2000
卡西欧的 GravityMaster 系列一直以空军追求的严格时间准确度作为基础，因为一秒之差已经可以把整个任务报废，甚至乎构成意外。因此，该系列的三项设计要点为 visibility（可见度）、operability（可用度）及 durability（坚固度）。先说可见度：GravityMaster 一贯采用较大的表面及高透光率的蓝宝石，让飞行员在各种环境中都能容易看到时间；表面上的每颗夜光点当然也要达到标准啦，同时有 LED 照明加持。
可用度方面，这只 GPW-2000 也配有蓝牙，所以它跟 GST-B100 系列一样可以透过手机 app 校时、设定闹钟及设定世界时间。不过其实它也具有 GPS 及无线电波接收，配合刚才提到的蓝牙连线就变成卡西欧的「Connected Engine 3-Way Time Sync」自动校时引擎。手表机身上的按键也做大一点，同时提供了一颗「UTC」键，方便飞行员在执行任务前即时切换至 UTC 时间，完成任务后也可以用这个键会到当地时间。GPW-2000 跟 GST-B100 一样都配有「Tough Solar」太阳能充电系统，在充满电后可于省电模式中持续运作 23 个月左右。
最后，作为一款 G-Shock 手表，GPW-2000 的坚固度一定有保证：它除了有蓝宝石镜面和高硬度钛合金的机身及表圈之外，它的「Triple G Resist」配置让它抵抗震动、冲击及飞行时的离心力，加上内部有 ISO 764 抗磁架构以保证机械运作正常，并支持 200 米深防水。值得一提的是它的表带采用无螺丝设计，这是为了防止因震动而导致螺丝松开的情况。
GPW-2000 的一个有趣功能是飞行日志，只需要按手表上的「Connect」键就可以把所在位置及时间纪录到手机 app，之后就可以在 app 里的 3D 地图上重播你的旅程及查看总结资讯。这对大部份人来说可能实用性不高，但是常常出差的朋友们可能会更有兴趣吧。
作为功能更齐全并且材料更高级的机款，GPW-2000 当然要贵一点，售 HK$7,980（约 CN¥6,910）。
Oceanus OCW-G2000C 及 OCW-G2000S
最后来到早已于 Baselworld 2017 亮相的卡西欧 Oceanus OCW-G2000 豪华系列。OCW-G2000C 售 HK$19,000（约 CN¥16,460），全球限量 1,500 枚；而更高档的 OCW-G2000S 则要价 HK$27,500（约 CN¥23,830），全球只有 150 枚！它们都配有之前提及的几项卡西欧核心技术，包括「Connected Engine 3-Way Time Sync」自动校时引擎、「Tough Solar」太阳能充电系统（续航力长达 25 个月）、蓝宝石镜面及 ISO 764 抗磁性能。不同的是这个系列采用特殊切割及打磨技术把一条蓝宝石整合至钛金属表圈，并为此蓝宝石以溅镀上色，向传统和式釉陶瓷（「釉溜まり」或 "yu-damari"）的渐变色工艺致敬。4 时刻度位置的小窗口也是以溅镀技术配上蓝色涂层。表盘则以蓝色珍珠贝母作为位于 12 时与 6 时的两个小表盘的背景。
非常限量的 OCW-G2000S 在设计上花了更多功夫。它的表圈蓝宝石配上蓝紫双色渐层，两块珍珠贝母的颜色也跟随表圈蓝宝石的蓝紫组合。另外，12 时刻度有一块蓝宝石加以点缀。OCW-G2000S 的表圈、表壳及表带也加上耐磨的深蓝 DLC（diamond-like carbon）类钻碳涂层，让整枚手表更有霸气。虽然另一款型号 OCW-G2000C 的表壳和表带没有做特别的处理，但它的表圈还是有碳化钛涂层加以保护。
要是去挑骨头的话，它们的唯一遗憾是只有 100 米深防水，不过也不见得会有人佩戴它们去潜水啦。