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Image credit: Samsung
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主打「极致多工」！Galaxy Note 8 确认将于 8 月 23 日正式推出

Note 5 也算撑了够久了...

Ross Wang
3 小时前
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从跌倒之处站起来才是真强者前代走的跌跌撞撞的三星有笔旗舰的最新后继机型 Galaxy Note 8，终究在官方的邀请寄出后确认了正式的推出日期。在本地时间 8 月 23 日跨 24 日的 12 凌晨点整，三星将会正式在最新的 Unpacked 大会上，让苦撑了两年的 Note 5 正式交棒给全新、主打「极致多工设备」的 Galaxy Note 8。

本次的邀请函就如同上图标题标上了「Do bigger things」，不意外地代表将会把 S8 / S8+ 上的「Infinity Display（无边际屏幕设计）」再进化，提升至 6.3 吋的更大尺寸，也依然将会内建有招牌的 S Pen 手写笔。除此之外，目前普遍传闻 Note 8 也将成为三星首度尝试双主镜头的产品，并且将预载 6GB RAM -- 这应该就是前述的多工优势了。

至于在 S8 乃至于 Note 7「粉丝版」上玩的保守的电池容量，据称这次 Note 8 也将采取类似的策略。配合屏幕的更为增大，想必对于三星的系统调校将会是个更大的考验吧？这点，就有待这款旗舰正式登场之后见真章了，就请期待一下我们 Engadget 中文版的持续追踪与评测报道吧！