主打「极致多工」！Galaxy Note 8 确认将于 8 月 23 日正式推出

从跌倒之处站起来才是真强者，前代走的跌跌撞撞的三星有笔旗舰的最新后继机型 Galaxy Note 8，终究在官方的邀请寄出后确认了正式的推出日期。在本地时间 8 月 23 日跨 24 日的 12 凌晨点整，三星将会正式在最新的 Unpacked 大会上，让苦撑了两年的 Note 5 正式交棒给全新、主打「极致多工设备」的 Galaxy Note 8。
本次的邀请函就如同上图标题标上了「Do bigger things」，不意外地代表将会把 S8 / S8+ 上的「Infinity Display（无边际屏幕设计）」再进化，提升至 6.3 吋的更大尺寸，也依然将会内建有招牌的 S Pen 手写笔。除此之外，目前普遍传闻 Note 8 也将成为三星首度尝试双主镜头的产品，并且将预载 6GB RAM -- 这应该就是前述的多工优势了。
至于在 S8 乃至于 Note 7「粉丝版」上玩的保守的电池容量，据称这次 Note 8 也将采取类似的策略。配合屏幕的更为增大，想必对于三星的系统调校将会是个更大的考验吧？这点，就有待这款旗舰正式登场之后见真章了，就请期待一下我们 Engadget 中文版的持续追踪与评测报道吧！