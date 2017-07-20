不让 Nest 专美于前，微软介绍支持 Cortana 的智能温控器

现阶段大部分的功能细节，微软与 Johnson Controls 都未有太多透露，这点就连上市计划也是同样状况 -- 仅有提到将会落在一般居家温控器的价格
虽说不是由微软亲自推出的，不过画面上这款由 Johnson Controls 所推出的温控器，由于是一款采用了微软 Windows 10 IoT 技术，并支持 Cortana 语音的美型智能温控器，基本算是完全展现了微软对于物联网领域的发展可能。这款看起来就像是冲着 Nest 而来的产品，采用透射式的长方形玻璃显示屏幕，可以支持让使用者直接在其上进行触控操作，静置时则是像是个居家摆饰一样可以轻松融入居家或是办公室等环境。它也懂得自动侦测室内是否有人在活动，并可即时监控室内外的空气品质。
现阶段大部分的功能细节，微软与 Johnson Controls 都未有太多透露，这点就连上市计划也是同样状况 -- 仅有提到将会落在一般居家温控器的价格
（有讲跟没讲一样）。Cortana 从已经消逝的 Windows Phone 转移到 PC 后，现在则是通过物联网的计划，希望能以各式的 Skills Kit 实用功能进一步占据消费者客厅。
现阶段大部分的功能细节，微软与 Johnson Controls 都未有太多透露，这点就连上市计划也是同样状况 -- 仅有提到将会落在一般居家温控器的价格