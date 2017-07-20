联想自己的 AR 头戴设备也来了

除了 AR 眼镜以外，联想在今天的活动中还另外推出了两款硬件新品。其一是名为 SmartVest 的智能心电衣，它使用了「医疗级」的 12 导联织物电极，可以进行 24 小时即时动态心电数据监测。在用户运动的过程中，SmartVest 会分析穿著者的心电状态，并在出现过高或过低数据时发出提示。此外，依靠联想的大数据平台，这款产品还能对使用者的数据进行回溯何比对，帮助用户更好地管理自己的身体。

