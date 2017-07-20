联想自己的 AR 头戴设备也来了

在苹果用 AR Kit 给增强现实市场打了一针强心剂后，实际比这波 VR 浪潮来得稍晚一些的 AR，如今正受到了越来越多人的关注。在微软 HoloLens 打头阵，带动其它硬件厂商跟进的大环境下。从硬件开发到生态建设完全由联想一首负责的星晨 AR（daystAR），也在今天举行的 Lenovo Tech World 大会上，作为活动主角之一登上了舞台。
尽管名字里叫 AR，但这款产品被联想称作「全球领先的一体式混合现实头戴设备」。它是基于联想自己的 AR 平台开发，虚拟内容的可视范围为 40 度，可用来进行 3D 物体辨识、空间定位、远程虚实交互等操作。这款设备在使用时无需连线便可独立运作，满电状态下高强度使用能持续至少一个小时。具体的发售信息联想没有公开，但就我们短暂体验的感受来说，不论是设备本身的质感、舒适度（眼睛几乎要一直往上看才看得比较清楚）还是画质，都不像是面向高端市场的产品。
除了 AR 眼镜以外，联想在今天的活动中还另外推出了两款硬件新品。其一是名为 SmartVest 的智能心电衣，它使用了「医疗级」的 12 导联织物电极，可以进行 24 小时即时动态心电数据监测。在用户运动的过程中，SmartVest 会分析穿著者的心电状态，并在出现过高或过低数据时发出提示。此外，依靠联想的大数据平台，这款产品还能对使用者的数据进行回溯何比对，帮助用户更好地管理自己的身体。
至于另一款新品 SmartCast+，则是一台概念有点类似于索尼 Xperia Touch 的智能投影喇叭。这是一款为儿童市场而设的设备，能利用语音引擎跟孩子沟通，并完成一些简单的 AR 互动。比方说，它能辨识一些预设好的动物卡片，然后投影出对应的黑白画作，供孩子用手指在上面「着色」。此外，它也整合了快速购物的功能，要是孩子喜欢某个动物（或其它什么东西）的话，只要按下对应的按键 SmartCast+ 就会弹出相关的商品内容。不过，按照现场工作人员的说法，这款产品目前还没有完全开发好，所以暂时没有发售信息可以提供。