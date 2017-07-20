联想也认为 AR 很有望「发展为下一个计算平台」

尽管最近很多人说到增强现实，第一个想到的都是苹果家 AR Kit 的神奇效果。但实际上早在几年前，Google 就已经推出基于相同领域的 Project Tango 了（后改名为 Tango）。而作为第一家跟他们合作开发 Tango 手机的厂商，联想在 AR 上的野心照理说也应该不小才是。但在 Phab 2 Pro 发布之后，这方面的进展好像没了下文。一直到这次的 Lenovo Tech World 2017，我们才终于见到了一款效果不算特别惊艳的晨星 AR 眼镜。
这款晨星 AR 是完全由联想一手打造，按照公司 CTO 芮勇博士的说法，不光是硬件设计，相关的「后续服务和开发者平台的搭建」他们都会从头到尾负责。比如说上图中相机通过晨星 AR 拍下的飞机引擎模拟拆解维修画面，就是联想研究院自己做出的成果。对于联想来说，这样的「包办」是企业战略由「设备」向「设备 + 云端」转型所带来的结果，而这可能也意味着他们在未来会不再需要类似 Tango 那样的外援。毕竟在芮博士眼中，AR 在下一个十年里，很有希望在 PC 和手机之后「发展为下一个计算平台」。而他也已经明确表示联想会在这上面「持续发力」，那掌握核心的技术就变得尤为关键了。