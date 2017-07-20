小米平衡车 / Segway 被曝漏洞百出：可随时遥控停机、GPS 信息全都露





IOActive 指出，虽说现有法规针对平衡车的电池等机械结构方面都有所规范，但对于内在固件以及信息安全的问题则是没有太多的着墨。而这样的结果，就是发售时并没有对信息安全做太多加强的 Mini Pro，在专家地手中就被轻易地以逆向工程破解，可在使用者未察觉的状态下，刷入恶意的固件来取得平衡车的操控权，甚至获取使用者手机提供给平衡车做为防盗用途的 GPS 位置信息。IOActive 表示，这款产品先是都采用同样的认证密码，针对原厂固件的部分也没有保密的认证机制，所以才能够让有心人士可以轻松破解并且取得控制。



对此，他们则是建议官方采用蓝牙的认证协定，并尽速为固件提供加密机制，也表示应该要把位置信息予以隐藏才是正道。而这样的建议也很快地在数个月之前被官方给采纳，并且于近期的新固件中修正了大部分的问题。对使用者这边，IOActive 则是建议尽量少用不必要的遥控功能并安装最新的官方固件更新。是说，其实平衡车的漏洞问题也不是第一天被人爆出了，只希望在大公司的指正之后，官方真的可以为这些产品提供更完善的信息安全保护，否则要是骑着 Segway 出了什么问题，可能责任就很难厘清了啊。