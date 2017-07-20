SpaceX 放弃 Dragon 2 的动力着陆，将改回降落水面

SpaceX 的 Dragon V2 太空船不但可以载 7 个人，还不用降落伞就可以回到地球

SpaceX 的 Dragon 太空船自 2012 年起便开始为国际太空站补给，不过从来都没有人类经这架太空船进入太空，只因它不是为载人而设的。那 SpaceX 的载人太空船是哪架呢？就是这架由...