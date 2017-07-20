SpaceX 放弃 Dragon 2 的动力着陆，将改回降落水面

SpaceX 的戴人型太空船 Dragon 2（或名 Crew Dragon）自从 2015 年 5 月的逃脱测试后，就鲜少有相关的新进展传出，最近 Elon Musk 证实了原来是卡在了载人安全性的问题上。和载货的 Dragon 不同，戴人的版本对于安全性和可靠性的要求要高非常多，特别是 Dragon 2 原先的设计是靠火箭喷射来减速降落，如何让这样的系统通过 NASA 严苛的载人规范是个难以解决的问题，也导致 SpaceX 一直无法取得进展。
为了让 Dragon 2 能尽快投入使用，Elon Musk 确认了它将恢复「传统」落水回收方式的方针（原先这只是紧急备案），为此将会移除原先设计从机体中伸出的小着陆腿，但还是会保留 SuperDraco 引擎和少量燃料做为紧急逃脱用。Elon Musk 表示「理论上」 Dragon 2 还是可以在地面用喷射着陆，但因为没了着陆腿，所以必需要落在一个很「软」的着陆垫上才行。
随着 Dragon 2 失去动力着陆，连带着预备登陆火星用的 Red Dragon 版本也变得前途未卜了起来。火星因为空气稀薄的缘故，完全靠大气（隔热盾和降落伞）着陆并不可行，所以 NASA 一直以来都在用奇奇怪怪的方式来安全落地，而 Red Dragon 则是和 Dragon 2 一样，靠着火箭的推力来减速，所以连带着现在也要找新方法，或是完全被放弃了。听起来 SpaceX 的决定是后者，依 Elon Musk 后来补充的推文的说法，「计划还是动力着陆不变，但会使用大得多的太空船」-- 不会是准备直接上 ITS 了吧...？