回归的 Google Glass 将主攻企业市场

虽然在 2015 年初，Google 关闭了 Glass 的网站并感谢用户与他们「一起探索」，但当时一番「旅程不会到此为止」的表态，不免会让关注这款产品的人继续抱有期待。实际上，Google 也的确是这么做的。在售价 1,500 美元的 Explorer Edition 不再向公众发售以后，他们其实一直在为包括 GE、波音、DHL、AGCO 在内的多家美国公司提供这款设备作企业用途。而时至今日，在专业市场积累的好口碑，显然已经足以让 Alphabet X（专门负责前沿项目的子公司）对产品线进行更新。于是乎，Glass Enterprise Edition 便在这样的情况下正式登场了。
跟过去相比，新的 Enterprise Edition 配戴起来更为舒适，而且能适应更严苛的工作环境。而且它的显示棱镜尺寸也变得更大，同时换上了速度更快的 Atom 处理器。折叠式的设计，也更加利于收纳、携带。「我们对设计和硬件做了改进，让它更加轻便，适合长时间使用。同时我们也会设备的性能和续航力进行了加强。」Alphabet 的 Jay Kothari 这么说道。
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根据之前的统计，在旧款 Glass 的帮助下，AGCO 的生产时间降低了 25%，DHL 的供应链效率提高了 15%（他们有一款可以让工人看到即时图像指导的 Ubimax 工具）。在医疗行业中，书面工作减少了 20%，医生可以多花 50% 的时间在病人身上（有软件可以帮助医生做诊断记录）。看来，Glass 已经从一件 Sergey Brin 戴去时尚秀的潮物，变成了能提升工作效率的实用工具。那既然如此，我们有理由相信改进之后的 Enterprise Edition 应该能给专业人士带来更加多的帮助。
至于为普通大众而设的 Glass 要让人等到何时，现在依然是一个未知数。但它背后的团队目前仍旧在运作，所以感兴趣的朋友可以继续期待，等候 Google 认为时机成熟的那一天到来。