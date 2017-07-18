回归的 Google Glass 将主攻企业市场

根据之前的统计，在旧款 Glass 的帮助下，AGCO 的生产时间降低了 25%，DHL 的供应链效率提高了 15%（他们有一款可以让工人看到即时图像指导的 Ubimax 工具）。在医疗行业中，书面工作减少了 20%，医生可以多花 50% 的时间在病人身上（有软件可以帮助医生做诊断记录）。看来，Glass 已经从一件 Sergey Brin 戴去时尚秀的潮物，变成了能提升工作效率的实用工具。那既然如此，我们有理由相信改进之后的 Enterprise Edition 应该能给专业人士带来更加多的帮助。至于为普通大众而设的 Glass 要让人等到何时，现在依然是一个未知数。但它背后的团队目前仍旧在运作，所以感兴趣的朋友可以继续期待，等候 Google 认为时机成熟的那一天到来。