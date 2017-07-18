来与 iOS 即将登场的新 emoji 表情符号见见面吧





首先当然是永远不会缺少欢乐效果的笑脸符号啦！在这次预计将在年底随着 iOS 11 正式版一同来到的新 emoji 阵容，除了更多样的「表情」与「动作」外（静坐还满妙的），也带来了一些新的动物，像是恐龙、斑马甚至... 连近年来不断被翻拍的僵尸也有在其中（总不可能是很沧桑重病的人吧？）。







物件的部分则是终于迎来了三明治以及敲破的椰子（？）等。至于先前 Unicode 比较像帽 T 的围着头巾的女人，在 Apple 这一边感觉就比较符合文字上的描述了。有许多表情是有着不同肤色、性别的外在变化。亦有较明确性别表征的 emoji，像是留着胡子的男人以及正在哺乳的女人等。在官方新闻稿中，Apple 还提到了"iTunes Movies 亦会将电影名称化成表情符号，让你在挑选最爱电影时更有乐趣。"这... 就有点不知道会以什么样的方式呈现，但感觉应该会很有意思啊！可以期待看看。