一加手机 5 评测：摇摆人

除了第四代产品跳开数字 4 直接命名为一加 5 有点（小小地）出乎意料外，一加这次的新旗舰至少在发布环节，并没给人以太大的惊喜。熟悉的外观、按部就班的硬件升级以及符合行业大势的涨价，乍看之下让这个以「小而美」著称的品牌此番显得有一些无趣。但实际的产品，会不会像三代「而立」的一加 3 / 3T 那样，要拿到手里才会发现过人之处？希望这篇文章，能为大家找到一个答案。
外观及手感
在发布会前一加自曝预热时笔者所期待的反转惊喜，最后终究还是没能如愿上演。一加 5 那「脱胎」于 iPhone 7 Plus 的翻版 R11 造型，相信不少熟悉该品牌的人，看到的第一时间都会有些无法适应。毕竟对一家目前还定位小众的企业来说，个性应该是最不能轻易丢掉的东西之一。是说，去年一加 3 正式发布前的谍照也一度让人非常失望，但真机到手相当惊艳，质感、观感都完全不同。而今年的提前公开，现在回过头看应该更多是起到一个降低预期的缓冲作用吧。
老实讲，对经常接触各类国产手机的笔者来说，一加 5 这种在
不过，尽管一加 5 造型上的既视感会让人觉得缺了点审美追求，但在手感的打磨上，还是延续了上代的高水准。同样用 5.5 吋屏幕的一加 5 要比 iPhone 7 Plus 小上一圈，7.25mm 厚、153g 重的机身握在手里非常好拿。它的背盖也做了两侧收起弧线的处理，让整个壳面在握持时能比较好地贴合手掌。
另外，中框腰线这一设计上颇重要的差异点，因为手机只有黑、灰两种暗色系配色的关系（可惜没有那个谍照中的那个七彩配色，不然外观还能扳回些分数），并没有被很好地凸显出来。其对外观的提升反倒比较有限，但因此而来的左右两条棱，倒是给姆指以外的其它手指提供了握持时更可靠的着力点。这么说的原因，是由于一加 5 的后壳会有一点点滑，要是侧面再做成完全圆弧的话，就难保会不会出现脱手的情况了。
屏幕
上代的一加 3 / 3T 在许多人眼里什么都好，但就是那块 5.5 吋 1080p 的 AMOLED 屏幕，从发布之初就一直都非议不断。先是色彩，在海外用户的强烈要求下厂方后续紧急推送了 sRGB 模式更新。接着是有人抱怨画面精细度不够，尤其文字边缘存在颗粒感。最后也是最重要的，很多使用者表示低亮度状态下屏幕频闪会让眼睛很容易疲劳。
那这些问题在一加 5 身上有没有得到解决？这么说吧，有改进但合不合适最好还是找机会去事先看过。首先，这次的新机出厂就自带标准、sRGB、DCI-P3 这三种显示模式（另外还有个自定义选项），而且切换起来也不用重开手机。喜欢色温偏冷、鲜艳风格就选第一个，对色准要求高选第二个，取向相对折衷如笔者的话，平时常开第三种看起来会相对顺眼一点。
接下来，既然跟上代一样同为 5.5 吋 1080p 的面板，一加 5 在显示的细致程度上其实没多大意外，还是平时够用但经不起盯住细看的水准。而在亮度方面，手动调到最高后在夏日阳光下基本可以看清屏幕上的内容，正常使用不存在太大问题。当然，很多人更在意的肯定还是低亮度是否累眼，从相机拍摄的屏幕频闪情况来看，一加 5 恐怕还是没法让较敏感的眼睛满意。当然，这一点其实还是因人而异的，像笔者就是从没看酸过，但这并不代表别人也都有一样的感受。每每遇到这种时候，就不免又感慨一加把自己的线下渠道断得太彻底。不然很多人也不会只能在网上听别人说好或不好，直接找机会去试试就什么都有数了。
至于被作为一大卖点的阅读模式，「如 Kindle 般的显示效果」各位就当是发布会上听听而已啦。黑白显示作用肯定是有的，不过别家手机其实也能实现。一加 5 做更好的地方，在于把操作简单化，而且可以设定自动以黑白色显示的应用名单。最后，我们曾报道过的「果冻特效」，并没有在笔者这台评测机上出现。之前也说了这里面似乎存在概率问题，但由于背后的原因较有可能是面板倒装，所以真遇到的话怕是也没有太好的解法。
相机
一加前两代产品的良好发挥，以及一加 5 发布前官方高调宣布的 DxO 合作，都让人对这款新品的拍摄表现抱有不低的期待。但在实际体验过以后，个人感觉一加此番有点原地踏步的意思。初试双镜还是有那么点生疏，跟前代相比各方面有赢有输，并不像华为 P9、Vivo Xplay 6 那样藉「双眼」一下子获得了巨大提升。具体到做法上，一加 5（又）使用了跟 R11 一样的广角（f/1.7 光圈，使用 16MP IMX398 CMOS）加长焦（20MP IMX350）双镜组合，而且没有加入光学防抖模块。此外，2x 光学变焦和人像模式毫无意外没有缺席，同时厂方还改进了手动模式，新增了水平仪、色温等辅助工具，给用户以更加多的创作自由度。
在光照条件理想的环境中，一加 5 展现出了一贯优秀的白平衡准度（变焦切换会带来一些细微差异）。画面色彩走的是讨好眼睛的路线，跟同期一起实拍的 R11 相比明显来得更艳丽一些。画面的宽容度控制得比较出色，但在某些场景下解析力不足，建议多开甚至长开 HQ 模式。到了暗光下，一加 5 的白平衡依然很稳，但牺牲掉光学防抖后亮度和噪点控制都变得不够理想，成像细节上的劣势也进一步扩大。至于拍摄速度，不管是对焦还是快门都非常干脆俐落，毕竟是 IMX398 这颗 CMOS 当初的提升重点啊。
最后，一加 5 人像模式的边缘处理基本上能达到目前市场中的中上水准。拍人的部分尽管笔者自己觉得还比较自然，但被拍的女生人大多还是喜欢 R11 眼中那般美美的自己。之前我们的主站同事之所以会满足于一加 5 的人像，私以为还是没怎么体验过神秘东方的美颜魔法吧。（误）
系统
尽管现阶段的一加还是氢（大陆）、氧（大陆以外）OS 双线并行，但随着整合程度的增加，两边现在的相似度已经非常高了。对氢 OS 来说，用原生 Android 风格取代「氢视窗」那一套作为主 UI 的做法，牺牲了差异性，但换来了更低的学习成本和更高的可接受度。于氧 OS 而言，海外用户青睐的原生 Style 自然没改的必要。不过像长截图这种从国产定制 UI（记得第一个做的应该是 Vivo 吧？）流行起来的特色功能，现在加入新版本后老外们似乎也用得不亦乐乎。
是说，在系统功能的贴心程度上，国内的不少定制 UI 其实都走在原生前面（相对应地，纯净度就差远了）。像是这一版的氢 OS，也终于补入了 NFC 交通卡支持（陆续在各地推出）、支付宝手势快速启动等在国内日趋普及的功能。相较之下，氧 OS 要想扩展的话，对用户自己动手能力的要求就来得更高一点。当然啰，作为一贯以玩机人群为主要客户的一加来讲，后者倒也不算是特别需要担心的地方。而且一加手机对各类 ROM 的适配性一直都比较好，这点在一加 5 上，不出意外也会被很好地延续下来吧。
性能与续航力
前代的一加 3 / 3T，宣传口号是「极速旗舰」。但这四个字，其实用在搭载了 Snapdragon 835 和 8GB / 6GB RAM 的一加 5 上，才是真正的直观、贴切。没错，相信不少读者都听说了一加 5 有针对性的跑分模式（又）被 XDA-Developers 直指作弊的新闻。对此笔者只能说一加还是犯了没有理解自己真正用户需求的错误，这种事情在海外玩机圈里产生的负面影响，是跑分领先带来的「虚荣」所完全没法弥补的。
而且更关键的是，一加 5 的实际使用体验本来就已经很快了。而且这种快，是你能在各种操作中感知得到的那种快。除了某些人诟病的 USB 2.0 速度外（笔者自己是觉得这个价位上不上 3.0 都能接受啦），实在找不出什么可以挑剔的地方。是说，能有这样的表现，一加 5 在跑分榜上能排第几在个人眼中根本就无关紧要。太过在意名次的结果，反倒是捡了芝麻丢了西瓜。何况一加 5 本身就不需要这样的证明，但愿下一回，厂方能对自家的产品抱有更多真正的自信吧。
除此之外，一加 5 对发热的控制也比较良好，基本上最多就是个温热的状态。上市初期出现的 Wi-Fi 断流问题，在首批 S835 机种里也算是比较多见了。厂方后续推送更新后，情况已经有所改观。至于续航力的部分，得益于高通旗舰 SoC 今年非常争气，一加 5 这块比 3T 稍稍变小的 3,300mAh 电池依然交出了颇为漂亮的成绩单。标准化的视频循环它可以维持 11 小时 20 分钟，在 4G 网络下 IM、同步全开、一小时视频、一小时离线听歌、半小时浏览网页、半小时游戏之后还能剩下 54% 的电量。标配的 Dash 闪充，半小时能灌入约 60 的电量，完全充满需时 1 小时 15 分钟。
竞争对手
综合来讲，除了核心硬件外，一加 5 相较最近的一加 3T 并没有其它决定性的优势。换句话说，对性能没有那么强需求，但同时又想体验一加手机的人，大可以去购买更便宜的上代产品。当然啰，如果要追求各种操作的流畅、爽度的话，那一加 5 价格上贵出的那些钱也完全称得上物有所值。而且，新一代在续航力上也会来得更出色一些。
要是跟传统的国际品牌相比，哪怕是较贵的 8GB RAM 版（3,499 元），现阶段市面上的大牌旗舰基本上还是没法打到这个价格。硬要说的话，LG G6 和定价意外不算贵的 HTC U11，勉强可以拉过来跟高配版的一加 5 对比一下。至于在中国本土，华为的荣耀 V9 和小米 6 应该是这款手机最大的对手。尤其是后者的 128GB 陶瓷版，正好跟低配版的一加 5 同价。一样是 S835 机种，在不同方面各有胜负，选择起来应该更多会取决于尺寸上的差异（对了，一加 5 有耳机孔！）。另外，要是你不在意使用上一代 SoC 的话，魅族的 Pro 6 Plus 也是一个很好的选择。
结语
评测一加 2 的时候笔者就曾说过，这款手机给人一种想要努力表现却找不对方向的感觉。之后的三代让人看到了不小的长进，但没想到现在一加 5 居然又踏入了同一条「河流」。诚然，类似 iPhone 的造型不用担心审美不被接受，上双镜是趋势而且利于宣传，跑分领先性能一目了然... 如果是一款以大众消费者为目标的手机，这些都是毫无疑问的加分点无可厚非。但一加至今为止，撑起销量的还是手机爱好者、开发者群体，而这些「卖点」真的会是你们想要的吗？
如若是问笔者，我会说情愿一加别把钱花在对拍摄提升不大的双镜上，而去改用更成熟的优秀单相机方案。如果成本能省下一点，可以放到升级屏幕或者改进外观上去。至于跑分「作弊」，尽管在国产的手机里司空见惯，但海外用户那么反感，一加当然也最好不碰为妙。如果是这样，再加上 S835 + 8GB RAM 的超强性能和使用体验不错的电池、快充，会不会显得更加「不将就」一点呢？
笔者曾经把一加 2 称为 NBA 里遭遇新秀墙的二年级菜鸟，到了一加 5，若是再用篮球术语来形容的话，它有点像是个不成熟的摇摆人（Swingman）。这种角色通常能应对两个位置，如果实力足够会成为球队相当大的优势所在。那放到手机上来讲，就是能线上线下市场通吃，而一加 5 让笔者看到了要讨好两头的意思。只是，受限于已经几乎不存在的线下通路，和局限性很强的用户构成（都是机佬），这么做恐怕更多会显得摇摆不定，而非理想中的左右逢源。
至少在现阶段，笔者相信一加真正的客户群应该会更想要一款专注度更高的产品。作为「小而美」的品牌，当然应该先考虑这部分人的需求。如果老是像现在这样两边摇摆，「一加只能买单数代」这句玩笑可是会被越来越多人当真的喔。