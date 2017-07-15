TRAPPIST-1 似乎不太适宜生物生存

今年稍早的时候，NASA 发布了令人兴奋的 TRAPPIST-1 星系，在七颗行星当中，有三颗位在液态水能存在的区间。不过液态水只是类地生物存在的一个条件而已，随着科学家对 TRAPPIST-1 的理解加深，似乎类地生物存在的可能性又变得渺茫了。
首先，是一篇在 International Journal of Astrobiology 期刊上发布的研究指出，由于 TRAPPIST-1 的母星是一颗比太阳小、而且冷得多的红矮星，因此其适居带要非常靠近母星才行。这导致了行星受到的紫外线照射要比地球强太多，不仅会摧毁大气层，而且对生物来说就像持续用杀菌光照着一样，对演化极为不利。据研究小组推断，在这样的 UV 照射下，生物演进的机会只有地球的 1% 而已。
另一一篇发布在 The Astrophysical Journal Letters 上的研究，则是将重心放在 TRAPPIST-1 母星的太阳风上。地球有个强力的磁场保护着，将大部份的太阳风弹开，仅有少数会落在南北极，形成极光。但在 TRAPPIST-1 系统中，主星与行星间的距离小到磁场有可能是接续的，这表示太阳风中的粒子可以直直地从母星流向行星，剥离行星的大气层。同样的，没有大气层的保护，生物难有机会存活下来。
「适居带」其实只考虑到了液态水这一个因素，这因素也足以排除绝大部份的行星系。但就算是在适居带中的行星，想要出现类地生物（或是适合人类移居）的话，需要符合的条件还是有很多的。这倒不是说 TRAPPIST-1 就绝对没有生物，但或许就不再是人类探索的第一目标了。