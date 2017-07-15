佳能 EOS 6D Mark II 与 200D 日本动手玩

首先，小编当然第一时间就跑来摸 6D Mark II 啦！虽说没有升上 4K 录影，不过这款入门款 FF DSLR 的续作依然在各方面有所提升，包括 26.2MP 的分辨率、原生最高 ISO 40,000 / 延伸 ISO 102,400 的感度表现、45 点对焦点、6.5fps 等。单从机身的一侧观看，6D Mark II 依然搭载有麦克风输入的规格，而在接口的这侧也是可以看到 NFC 的标示，而根据规格，它也是拥有 Wi-Fi + Bluetooth 4.0 的连线能力的。不过... 就是只有单 SD 记忆卡槽有点可惜啦。





实际上手 6D Mark II，第一时间感受到的是更扎实的手感，觉得握把的深度有明显变深 -- 直接对照一旁的 6D，也发现的确是如此。对焦方面，45 点对焦系统是有一点偏中央没错，但也许还并不是正式机种的关系，个人觉得对焦的反应上其实并不如一旁的 6D（的中央对焦点）要好，这点也许还有待正式版本才能验证。另一方面，个人觉得 6D Mark II 的快门声音有点大声且并不是非常的俐落的感觉，这点即使开了 S 寂静快门也还是觉得听起来不太习惯。







EOS 6D Mark II 与 EOS 200D 皆新增了多向翻转屏幕，而且都能像 EOS M 那样进行触控菜单以及对焦的功能，重点是 Dual Pixel AF 也全都有搭载，整体而言 LiveView 之下的对焦都速度超快，相信会让 DSLR 新手更懂得如何上手。





实际试玩 Canon EOS 200D 其实感觉蛮妙的，在现场总共有三种颜色，在外观材质甚至是按钮都各有不同质感。白色的版本感觉较偏塑料（其实就跟一代一样）；黑色则是较粗糙，感觉较为稳重；银色版本就很有类金属的感觉，漆面质感个人觉得很不错，会是我比较想要入手的版本。





按钮部分则是相反，在银色与白色的背面下半部按钮感觉有点廉价，这点黑色版本就比较接近原本 Canon 的入门 DSLR；顶部与上方的按钮（有独立的 Wi-Fi 按钮！）则是较 Q，手感还算可以 -- 但银色版本又按起来有点像一般电视遥控器那样... 就稍微有点不太习惯了。各位也可以注意到，在滚轮的部分 EOS 200D 采用了比较常在 PoweShot 机种上面看到的锥形凹凸设计，开关的设计也有点特别。







基本上 200D 的规格上都与新款的 77D 与 800D 看齐，包括 24.2MP、1080p / 60fps 录影等，但最令小编惊讶的是 200D 居然在一侧搭载了 3.5mm 的录音口，一整个让它在更专业录影应用方面更为超值。因为真的很小巧的关系，仅重 453g 的 200D 的手感其实有点轻手，相位对焦方面个人觉得算中规中矩。两款新机目前都还未有在我们本地的上市信息，所以看到这已经决定要入手的话还得要再等等啦！（其实日本也还没开卖啊！）