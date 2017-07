VR Zone Shinjuku 虚拟现实乐园日本东京直击！

这个由在台场试作半年的「Project i Can」所延伸而来,并大幅度提升规模到约 3,500 平方公尺,且直接座落在东京新宿歌舞伎町中心地带的超大型体验场地,要说是个由日本大型电玩厂商跳出来喊出「我也行」甚至更青出于蓝的计划也不为过。VR Zone Shinjuku 目前堪称是最大,在游戏丰富度加上体感设备数量也数一数二的 VR 虚拟现实乐园。



据官方透露,这次的 VR Zone Shinjuku 将会持续运营两年的时间,也不排除依据全球玩家在日本的反应热烈程度,考虑在海外打造类似的服务。VR Zone Shinjuku 的相关营业信息如下:

设施名称:VR ZONE SHINJUKU

设施面积:约 3,500 平方公尺

营业时间:10:00~22:00 ※ 最后入场时间为21:00,全年无休

地址:东京都新宿区歌舞伎町1-29-1(从 JR 线新宿站东出口步行约7分钟 / 从西武新宿站步行约 2 分钟)

入场门票:成人800 円日币,儿童(6-12 岁)500 円日币,5 岁以下免费入场。

套票:「一日券」4,400 円日币 ※ VR 体验限 13 岁以上。

入场方式:预约制与现场购票皆可,但会以前者为优先。

官方网站:vrzone-pic.com

运营单位:株式会社南梦宫

协力厂商:HTC、MSI

游戏体验

基本上,他们日币 4,400 元的一日券将可选择共分四区不同颜色体验内容的其中之一来游玩,而且还要加买入场券才能入场,快速通关的 Express 也要另外加钱。所以这代表如果你想要把目前的内容全部玩完的话,可能还需要多分几次来处理。想要完全制霸的话要花费的金额可能相当惊人的!不过小编认为当作是来日本东京的一个乐园体验行程倒也还是不错的,毕竟你不需要移动到太郊区的地方,即可通过许多特制控制器来体验 VR 游戏的内容,也算是虚拟现实乐园的好处之一!是说,既然 VR 能够在较小的场地实现无限无疆界的虚拟实境体验,当初小编也觉得这个 VR Zone Shinjuku 何必要把场地搞得这么大呢?而直到真的进场体验了之后,我才理解到原来万代南梦宫是希望每个体验都能够有足够的位置,也才更有「游乐园」的感觉 -- 其实是超多!光能 4 人同时连线的《马里奥赛车 Arcade GP VR》就有多达三组共 12 个赛车体感座椅。众多的工作人员会在体验之前以及期间给你简单教育训练与教学(有英文与简体中文的说明卡),设备方面还提供了多人连线游玩并能通过耳机对话的游戏体验。更酷的是,几乎每个体验都有装设风扇等加强体感的设备,真的算是相当用心在提供更棒虚拟实境体验之上。整体而言,VR Zone Shinjuku 的规划相当周全,包括入场时可以看到的即时排队时间表显示(真的有点像环球影城之类的乐园),场地里面还有餐厅、置物柜以及官方的纪念品商店等,而对于可能不想体验 VR 的朋友来说,还可以付费玩一下通过投影带来混合实境的《捣蛋攀岩》与《尼亚加拉瀑布》溜滑梯,也是相当刺激好玩 -- 这个可以参考我们的视频,都可以看到啊!简介结束!接下来我们来聊聊最重点的游戏 / 游乐园体验的部分。我们一开始就直冲《马里奥赛车 Arcade GP VR》,而它的游戏体验也完全没让我们失望!在我们完成着装之后,其实一直听到隔壁传来夸张的叫声,原本还以为是想要做效果,殊不知在我们进入了《马里奥赛车 Arcade GP VR》的游戏世界之后,也一直不由自主地 High 起来大叫,因为真的是相当刺激好玩啊!除了赛车体感设备这个元素外,这个游戏会需要穿戴两个体感手套,让你可以在游戏中自己「抓道具」还有「瞄准丢敌人」。这两个在玛利欧赛车早就习以为常的玩法,到了 VR 的世界中突然变得充满可玩性。因为原本只能前后丢以及经过就能吃到的道具,现在除了需要真的用手去抓之外,还可以随意根据你手掷出的方向丢龟壳或者是香蕉皮攻击,然后槌子更是神来一笔,大家拿到之后狂槌的样子从后面看真的是有够滑稽的。原本会觉得《马里奥赛车 Arcade GP VR》应该就只是个直接移植的作品,但我们坐在虚拟实境赛车之中也体感真的出乎意料地好,玛利欧世界中的各个大型敌人都有着极大的存在感 -- 先别管敌人了,光是开在库巴身边就觉得压力山大!而这就不是一般通过屏幕游玩所能体验到的游戏感受。再加上连线对战的紧张感,说真的个人会觉得如果你要来 VR Zone Shinjuku 只准备体验一样游戏的话,单是《马里奥赛车 Arcade GP VR》应该就很值回票价了 -- 不过我们一直拿冠军的主编 Richard 倒是觉得好像太简单了没很大挑战性(Orz)。《玛利欧赛车 Arcade GP VR》的体验细节部分也可以感受到游戏厂商对于 VR 体验的用心,因为像是遇到陷阱车身会疯狂旋转的部分,基本上就被调整为虚拟的车辆会旋转,但是你的视野并不会有太大的变动,藉此避免可能造成的晕眩问题。至于同样也令小编相当期待的《七龙珠》的部分,必须说刚开始集气的时候那种天摇地动的感觉真的超帅的,而且每个人还可以搭配不同的导师(悟空、贝吉塔等人),也是相当地酷!只是好像基本上就只是在原地发气功就有点可惜了 -- 对战则是可以与另一个也与你一同练习的朋友对射,但总觉得游戏性好像偏单调了一些。虽然装备堪称是全场最完全(被攻击时还会有强风的体感体验),但感觉是比较偏向趣味性质。像是说明文件之中就有提到了可以配备仙豆(商店有售),结果根据现场的说明这其实只是装饰用途而已,还不可以偷吃补血(XD),还有一开始耻力十足的龟派气功练习都相当有日式幽默。喔,各位也可以注意看看,其实眼睛是 (o o) 的 VR 人视觉也是贯穿全场,这也是很有意思的细节。《新世纪福音战士 VR『魂之座』》的部分,个人认为这游戏真的是太太太太帅了啊!其实小编觉得以现有 VR 设备分辨率还无法以假乱真的状况,让你置身卡通世界的游戏内容真的是一种让人「美梦成真」的发展方向 -- 毕竟动画对于真实的要求通常不高。整个体验从泡在机舱液体的 LCL 浸没(可以在快浸满的时候快速探出水面 XD),到与你回报的控制通讯系统可以看到动画人物,还有周遭跟你一起合作的另外两部 EVA 的外型以及投放到地面的任务体验,都彷佛让人有种置身新世纪福音战士的世界之中。小编必须承认自己在这次的游戏表现超差,使徒很轻易地就把我给解决掉了(一直找不到换弹点 Orz),不过整体而言这样的游戏体验的震撼程度与挑战度都不低,会让人想要一玩再玩与朋友合作破关,而这个特性就是较为简单且关卡较短的《马里奥赛车》比较难以呈现的面向。而在玩过了其他超刺激的内容像是驾着 Segway(?),躲避恐龙追击的《Dinosaur Survival Run Jungle of Despair》等游戏之后。其实 VR Zone Shinjuku 也是有一些比较温馨或真实体验一些的游戏的。像是踏着飞行脚踏车到处冒险看风景的《Test the limits of your courage Hanechari》,我们也给予了很高的评价,因为场景还满细致的,而且有着满多路线可以探险,既有运动到又能够有一点点紧张感。至于在官方视频中看起来超有意思的钓鱼游戏《Fishing VR GIJIESTA》,我们必须说... 嗯,他的钓竿与捞网(最后会放生!)真的是满用心的,只是毕竟钓鱼嘛。所以真的在周遭一堆刺激游戏之中,感觉上就文静很多啊!不过我们在这次体验中居然还钓到全场最重的鱼,还直接在现场黑板上更新了成绩,这也算是相当有意思的挑战。整体而言,虽然这次没有机会试玩到还没准备好的《攻壳机动队》(据说是比较新的 VR 游戏方式),但单就目前几个体验到的游戏内容来讲,拥有丰富大型电玩经验的万代南梦宫,的确利用了 HTC Vive 打造出了很多相当有水准的虚拟实境游戏体验内容,而且整体的乐园氛围也营造得很不错,会是个推荐大家有机会来东京可以试试的游玩景点 -- 避免剧透很多内容我们这次都不深入多讲!有机会自己亲临体验就知道了。必须说,日系游戏厂真的是不出手则已,一出手就让小编对 VR 的印象分数大为加分。除了很期待日后会有更多更棒的作品之外,也好希望能有机会在家里玩到喔...(但应该毕竟就是大型电玩路线设备有点复杂了,感觉移植家中好像机率比较小一些些啊)。