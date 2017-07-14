AMD 的 16 核 Threadripper 处理器将要价 US$999

五月发表时其实相关资讯并不明朗的 AMD Threadripper，今天总算有更详细的资讯了。Threadripper 第一阶段将推出两款处理器，分别是 16 核、3.4-4GHz 的 1950X 与 12 核、3.5-4GHz 的 1920X，定价分别为 US$999 与 US$799。两者皆为 180W 的 TDP，并且将使用新的 X399 芯片组，CPU 与搭配的主机板预计在八月上市。
这价位看似疯狂，但实际上还是维持了与 Intel 一直以来都保持的对应关系 -- 作为对 Threadripper 的回应，Intel 在 Computex 发表了 18 核的 Core i9 Extreme Edition 处理器，但要价高达 US$1,999，就算是 Core i9 系列中的 16 核芯片也要 US$1,799，比 AMD 高上了不止一点。就算 Intel 在单核性能和 TDP 上占优，在多核性能及性价比上，果然还是 AMD 的传统强项。
除了 Threadripper 之外，AMD 也透露了一点关于 Ryzen 3 的相关资讯，一如之前 Ryzen Pro 发表时所推断的，Ryzen 3 将会推出 1300X 和 1200 两款，皆为四核四线程，但除此之外并没有太多进一步的消息。和 Threadripper 相比，这才会是 AMD 和 Intel 厮杀的主战场吧！