亚马逊的下款 Echo 要向 HomePod 取经？

距离初代 Echo 这款带起了智能喇叭浪潮的产品推出，至今已过去了两年多的时间。在这期间，亚马逊虽然新增了 Dot、Tap、Look、Show 这些不同用途的分支系列，但 Echo 本身这条产品线却迟迟都没有新品问世。不过，这种情况在今年下半年应该会有所改变，因为我们已经从可靠的线人那里得知，各方面均有所加强的新 Echo 已在开发当中了。
根据消息来源的说法，第二代的 Echo 将会有一个比原来更为小巧的机身（想像一下把三、四个 Dot 叠起来的样子）。而且整体的线条会更趋圆润，机壳表面的材质也会由塑料变成布料。同时，亚马逊此番会为喇叭配备多个高音扬声器，在这一点上应该是追随了苹果 HomePod 的脚步，想在音质上有所加强吧。另外，在初代 Echo 上就非常关键的远场拾音技术，这次应该会配合软件运算法和声学模型继续改进（Google Home 的经验值得借鉴一下）。当然啰，当年一出来就在这方面领先业界的亚马逊，也有可能还藏着什么其它硬件创新，实物出来后说不定还会有别的惊喜。
考虑到距离新 Echo 推出肯定还有一段时间，最终的成品说不定在设计上会再出现变化。不过，我们的线人已经见过一台能正常运作的机器，据称它看上去完成度很高。如果是这样的话，那大改的可能性估计不大，剩下的应该就是些细微的调整了。