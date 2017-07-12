分手后反目，Vizio 向乐视索赔 1.1 亿美元

三个月前，乐视 20 亿美金收购 Vizio 的大交易正式告吹，但从双方当时的态度来看，这次分手并没有闹得很难看收场。不过时至今日，情况似乎有了变化，据 Orange County Business Journal 报道，Vizio 已经针对乐视提起了两起诉讼。其中之一涉及 6,000 万美元的赔偿，被递交给了美国洛杉矶地方法院。另一起则是送往了加州橘郡（橙县）高等法院，求偿金额达到了 5,000 万美元。
根据 Variety 得到的法庭资料内容来看，Vizio 认为乐视早就知道自己的财政状况不足以完成那笔高达 20 亿美元的收购。在他们看来，乐视真正的目的是希望借收购的行为来制造一种自己财务健康的假象，同时通过此举去接触一些大企业客户、管理决策人以及「由 Vizio 维护得来的客户信息机密」。另外，按照 Vizio 的说法，在乐视答应好的 1 亿美元「分手费」中，目前付清的就只有 4,000 万美元。余下的 6,000 万双方原本协商好是以合资公司、应用合作等方式来代替，但 Vizio 现在认为乐视当初玩这些「花样」完全就是为了摆脱欠款。不管怎么说，于乐视而言现在的情况真的是雪上加霜，这一次贾老板恐怕真的要回天乏术了...