2017 年款 Pixel XL 机身说不定也能挤

夏天到了，下半年手机新旗舰的传闻开始越来越多，除了经久不变的 iPhone 以外，Google 家的 Pixel 系列现在终于也有了新的消息。早些时候 Android Police 发出了一张据称是新款 Pixel XL 的 3D 渲染谍照，这款由 LG 代工、代号「Taimen」的设备总体上还是继承了上代的设计语言。不过其屏幕换成了时下流行的长条型状，尺寸据说为 6 吋，长宽比 2:1，感觉跟 LG 自己的旗舰 G6 比较类似。除此之外，Google 似乎还为这款新机加入了类似 HTC U11 那样的侧面挤压功能。你可以用它来跟 Assistant 交流，当然啰，不出意外的话应该也可以设定一些其它的操作。
按照消息来源的说法，新 Pixel XL 会继续走大像素尺寸单主相机的路线，而非选择时下越来越多的双镜方案。从谍照上看不太清楚设备的天线条是如何设计，但背盖上半部的玻璃，好像会通过 3D 工艺弯曲延伸到侧面。至于具体的硬件规格，这次的爆料人没有详说。不过按照之前 XDA-Developers 的说法，Snapdragon 835 SoC、2K 屏幕应该是跑不了的，同时还有 4GB RAM 以及 128GB 的存储选项。另外，新款的 Pixel 据称也会有差不多的规格，屏幕大小是 5 吋，分辨率 1080p，比较大的不同是去掉 3.5mm 耳机孔，加上了立体声喇叭。
Android Police 在自己的报道中强调，具体的产品细节在发布前很有可能还会有变化。但就算是这样，根据他们过去相对准确的爆料历史，Google 的新旗舰有很大可能就是这样了。