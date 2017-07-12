工信部：没说要禁个人 VPN，只是要规范无资质服务商

前两天彭博社一篇政府要封禁个人 VPN 的报道，让国内许多依赖 VPN 访问屏蔽网站的用户操足了心。而现在估计是来自民间的反应太大，负责这方面的工信部今天正式出来说明情况了。在他们发给澎湃新闻的声明中，否认了自己向下属司局（即三大运营商）下发相关通知的说法。工信部重申之前在一月公布的通知，不会对「合法依规」的经营活动造成影响。主要打击的对象还是「未经电信主管部门批准、无国际通信业务经营资质的企业和个人，租用国际专线或 VPN 违规开展跨境的电信业务经营活动」。
「外贸企业、跨国企业因办公自用等原因，需要通过专线等方式跨境联网时，可以向依法设置国际通信出入口局的电信业务经营者租用。」工信部在声明中这么写道。也就是说，跟我们之前猜测的一样，在政府那里备案过的企业用户其实并不用担心。至于焦点的个人使用者，官方现在的用词是现有规定不会对国内外企业和「广大用户」造成影响。虽然听上去是没有就「个人用户」做出正面回应，但应该是可以理解为只要合规，VPN 经营方向个人提供服务也不会受限吧？
只是，过往的经验告诉我们，有很多官方机构一开始的否认、辟谣，最终依旧被坐实的可能性着实不低。但愿这一次，工信部不会说一套做一套吧。