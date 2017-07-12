工信部：没说要禁个人 VPN，只是要规范无资质服务商

因政府要求，苹果暂时关闭中国区 iTunes Movies 和 iBooks Store？

如果你有在用中国区 iTunes Movies 和 iBooks Store 的话，有没有发现，这几天两者都变成了「不可用」的状态？一开始我们以为，这只是苹果服务器惯常的「抽风」所致，但现在按照...