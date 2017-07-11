微软正式结束对 Windows Phone 8.1 的支持

Windows Phone 8.1 于 2014 年 4 月推出，算到现在才三年多一点的时间，就已经面临着官方支持的终结了。这不仅是 Windows Phone 8.1 而已，同时可以说是整个 Windows Phone 时代的结束 -- 虽然微软在手机上的野心还有 Windows 10 Mobile 在勉力支撑着，但本质上 Windows 10 Mobile 还是又回到了以 PC 为主，手机为辅的企业模式，而且以 Windows 10 Mobile 的销量来说，其实和下市也没什么两样了。
Windows Phone 7 当年在 2010 年推出的时候，本来是要和 Android 及 iOS 一决高下的，证明微软在离开了企业用户后，在消费端依然也能有一番作为。Windows Phone 7 当年确实有不少让人眼睛为之一亮的特色（像是动态砖界面），但第一批手机规格普普，不仅缺乏硬件特色，在软件支持上也远输 Android 及 iOS。
Windows Phone 8 推出的时候本来应该是挽救 Windows Phone 的一次大更新，但却因为第一批 Windows Phone 7 手机硬件上太弱，无法升级，让抢鲜的微软（和 Nokia）支持者们失去了维持在 Windows Phone 生态圈里的必要性。失去用户导致失去开发者，失去开发者又导致用户进一步的流失，在这样的恶性循环中，就算 Windows 8.1 总算在操作系统本身的功能上追上了 iOS 和 Android，但以平台的角度来说却己回天乏术了。
当然，我们也不能忘了微软与 Nokia 的合作（以及最终购入 Nokia 的手机部门）在这当中扮演的角色。就理论上来说，两者应该是天作之合，一边让微软有一个 Windows Phone 的保证用户，而另一边 Nokia 则是有了一个现代化的操作系统。但实际结果却变成了微软因为自己也做硬件，导致其他手机伙伴们对于使用 Windows Phone 有疑虑，而微软自己在 Lumia 上半调子的投入，也基本上毁了 Nokia 早年在手机界建起来的品牌形象，到现在 HMD 都还在努力恢复着。
回头看 Windows Phone 时代，除了像 Lumia 1020 等极少数的机器外，似乎没有什么特别值得让人回忆的硬件亮点。可以说微软在进入移动运算的时代晚了这么一步，于是只能眼睁睁地看着市场拱手让人了。