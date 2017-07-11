路易威登也来推出自己的 Android Wear 手表

传统表厂、时尚大牌涉足智能表行业的例子越来越多，现在是时候，让 Louis Vuitton 来展现一下自己的实力了。早些时候，他们正式推出了旗下的高端 Android Wear 手表 Tambour Horizon，除了自己的设计以外，当然也得到了来自高通和 Google 的硬件、软件支持。规格方面，Tambour Horizon 搭载了跟市面上大部分 Android Wear 手表一样的 Snapdragon Wear 2100 芯片，同时有 1.2 吋 390 x 390 AMOLED 屏幕、512MB RAM、4GB 存储和 300mAh 的电池。手表的表盘为 42mm，厚度 12.55mm。估计厂方根本就没考虑运动方面的需求，所以 Tambour Horizon 并没有内建心率感应器。
而在软件的部分，Louis Vuitton 自然在 Android Wear 2.0 的基础上加入了许多自己的元素。除了想得到的各式表盘外，他们也加入了诸如 My Flight、City Guide 之类的独家应用。至于定制化的选项，表身共有黑、灰、褐三种配色款式，快拆型的表带多达 60 种，男女款式各一半，应该可以满足各种不同需要了。