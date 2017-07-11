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Image credit: Louis Vuitton
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路易威登也来推出自己的 Android Wear 手表

比豪雅卖得还贵。

Sanji Feng
5 小时前
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Louis Vuitton
传统表厂时尚大牌涉足智能表行业的例子越来越多，现在是时候，让 Louis Vuitton 来展现一下自己的实力了。早些时候，他们正式推出了旗下的高端 Android Wear 手表 Tambour Horizon，除了自己的设计以外，当然也得到了来自高通和 Google 的硬件、软件支持。规格方面，Tambour Horizon 搭载了跟市面上大部分 Android Wear 手表一样的 Snapdragon Wear 2100 芯片，同时有 1.2 吋 390 x 390 AMOLED 屏幕、512MB RAM、4GB 存储和 300mAh 的电池。手表的表盘为 42mm，厚度 12.55mm。估计厂方根本就没考虑运动方面的需求，所以 Tambour Horizon 并没有内建心率感应器。

而在软件的部分，Louis Vuitton 自然在 Android Wear 2.0 的基础上加入了许多自己的元素。除了想得到的各式表盘外，他们也加入了诸如 My Flight、City Guide 之类的独家应用。至于定制化的选项，表身共有黑、灰、褐三种配色款式，快拆型的表带多达 60 种，男女款式各一半，应该可以满足各种不同需要了。


优酷链接


灰色跟褐色的 Tambour Horizon，价格都落在 2,450 美元（约人民币 16,690 元），黑色最贵，要价 2,900 美元（约人民币 19,750 元）。也就是说，Louis Vuitton 的新品卖得比豪雅家的智能表更贵，换作是你会更欣赏哪一边呢？（说得好像真的会花钱去买一样...）