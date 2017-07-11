路易威登也来推出自己的 Android Wear 手表

在加入 Engadget 之后，Sanji 终于实现了「在快节奏都市生活但按照自己步调工作」的理想。如今穿睡衣办公已是他的常态，喜欢做的事情，是在看片时留意那些不经意出现的数码产品。另外，收集旧手机也是他的兴趣之一，最大的愿望，就是手中的 Infobar C01 有朝一日可以正常插卡使用。