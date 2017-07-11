LG Q6 登场，把 FullVision 屏幕带到中端机了！

预算不是太够却又很想试试 LG G6 上那块 FullVision 屏幕？时常让中端手机得到旗舰机下放特色功能的 LG，这次也很快顺应此传统端出了一款搭载 18:9 屏幕的 LG Q6。它采用的是比 G6 稍微小一些，仅有 5.5 吋以及 FHD+（2,160 x 1,080）分辨率的屏幕规格。整体概念就像是先前传了很久的 LG G6 mini 那样，感觉机身更小，而且一次提供了三种不同的型号。
依照不同 RAM 与内建存储空间规格，这个新的中端机系列共有 Q6+、Q6 与 Q6α 三款可选购，皆搭载了 Snapdragon 435 处理器、13MP 与 5M 主副相机组合、Android 7.1.1 系统与 3,000mAh 电池。虽说具体的售价还未公布，不过既然标榜为中端机，那么应该可以视为 FullVision 最低入手门槛的机型。不过销售时间倒是有提到预计将会在次月于亚洲抢先上市。LG Q6 系列的详细规格信息请继续往下阅读即可看到。
主要规格：
处理芯片：高通 Snapdragon 435
屏幕：5.5-inch 18:9 FHD+ FullVision Display (2160 x 1080 / 442ppi)
相机：主相机 13MP / 前置相机 5MP 超广角
电池：3,000mAh 不可更换
系统：Android 7.1.1 Nougat
尺寸：142.5 x 69.3 x 8.1mm
重量：149g
移动网络：LTE / 3G / 2G
连线：Wi-Fi 802.11 b, g, n / Bluetooth 4.2 / NFC / USB Type-B 2.0
特色功能：脸部辨识、Google Assistant、方形相机、Steady Record / FM 收音机
型号规格：
Q6+: 4GB RAM / 64GB 内建存储空间。有黑、银、蓝色。
Q6: 3GB RAM / 32GB 内建存储空间。有黑、银、白、金色。
Q6α: 2GB RAM / 16GB 内建存储空间。有黑、银、金色。