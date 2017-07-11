Faraday Future 在内华达的十亿美元建厂计划已被搁置

在投资人贾跃亭频频传出负面消息以后，Faraday Future 这边自然而言也受到了波及。早些时候，他们宣布暂时放弃之前已经暂缓过一次的十亿美元建厂计划。根据 The Nevada Independent 的报道，其未来的打算是在明年年末前将生产转移去一间规模更小的现有工厂。「我们仍将致力于北拉斯维加斯 Apex 厂区的长期车辆生产计划。」FF 首席财政官 Stefan Krause 在一份声明中这么写道，「作为战略调整的结果，我们确定了全新的汽车制造场址，这也将使产品量产得以更快实现，并使未来战略得到更高效落实。」
是说，原本那块用于建厂的 940 英亩（约 3.8 平方公里）土地目前仍归 FF 持有，但他们未来在这上面重新开厂的可能性现在已变得十分渺茫。不过好在前期的投入似乎也不是很多，按照 The Nevada Independent 的说法，FF 到现在为止「只是挖了点土和装了些排水设施而已」。另外，对于 FF 变卦一事，内华达州政府也强调双方有协议在先，只有 FF 的投资到位后相关的奖励资金才会发放。所以在目前这种情况下，并不会对本州造成太大的影响。
值得一提的是，在内华达工厂叫停的同时，FF 的洛杉矶办公室似乎也在经历一场财政危机。The Verge 报道说情况已经严重到工资都发不出来，如果是这样的话，那这间公司的前景可就真的不妙了。