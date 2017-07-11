奥迪带来搭载半自动系统的新 A8

「它既是奥迪过去技术的传承，也是我们的未来。」在谈到新 A8 的自驾功能时董事会成员 Dietmar Voggenreiter 博士这么说道。车子内建的 Audi AI Traffic Jam Pilot 功能可以在交通堵塞时接管驾驶，只要车速低于每小时 60 公里，A8 会自动完成加速、煞车、转向等各种操作。按照厂方的说法，只要所在地的法规允许，驾驶者可以「完全放开方向盘」，将注意力放到「诸如看车载电视这样的其它活动」上去。不过，奥迪也强调这项功能并不意味着开车的人可以完全撒手不管，在车辆判断自己无法继续安全驾驶的时候，人类必须接手，所以睡觉、打盹之类是不被允许的。







当然，在不同国家允许使用的自驾功能范围很有可能也会不同，所以在一些规定严格的地区，A8 能自己做的事情可能会比其它地方要少。而这次随新车一起到来的 Audi AI 半自动系统，未来将会出现在 Audi 所有的新车款上。有趣的是，奥迪甚至骄傲地表示，电影《iRobot》里的概念车（至少是自动驾驶的部份）已经在新 A8 上真正实现了。



除此之外，新款 A8 还会配备 48V 轻混动系统，车前的相机能以每秒 18 次的频率扫瞄前方路况。每个车轮自带的电机，能配合主动空气悬架来应对各种颠簸。全新的四轮转向系统也能带来更强的稳定性，同时能提供比 A4 更小的转弯半径。另外，内建的 MHEV 动力传动系统，配合由锂离子电池驱动的曲轴，可以让车辆以每小时 55 至 160 公里间的速度滑行 40 秒。







最后，新 A8 也将使用新一代的 MMI 多媒体交互系统，它支持触觉反馈，而且配有多个显示面板。当然，作为一款豪华轿车，像是后排足底按摩之类的花哨功能也会有。至于上市信息，新款 A8 预计会在今年末率先在德国发售，2018 年引入国内市场。