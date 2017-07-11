「Jump」将提供独立开发游戏玩到饱服务

大成本、大制作的知名游戏，通常玩家在购入前大概就已经知道它是什么样的类型、什么样的内容了。但如果是独立游戏开发商的小制作游戏，没有大出版商那样的营销经费的话，很多玩家会因为没信心，而不愿意入手吧。一个最近上线的服务「Jump」希望能当独立开发者和消费者间的桥梁，利用月费玩到饱的型式，让玩家可以自由尝试新游戏，开发者也可以借由这些玩家的口耳相传，将游戏推销出去。
Jump 预计每个月收费 10 美元，初开站就有超过 60 个游戏，未来预计大约每个月增加十个左右，大多集中在 PC 与 VR 平台。Jump 的技术允许将游戏模块化，只下载当前游玩时会用到的部份，一方面是保护不被盗版，二方面也是减少玩家电脑中占去的空间。除了分类外，Jump 并且会有专门的演算法去推荐游戏给玩家，这方面也是和 Netflix 看齐了。
在财务方面，Jump 预计拿出订阅总收入的 70%，依照玩家玩游戏的时间比例，分配给所有加入的开发者。据推算大约每位玩家每玩一小时游戏，其开发者可以收 25~50 美分进口袋。Jump 一个月只增加 10~12 个精挑细选新游戏算是很大胆的尝试 -- 一方面是这样合作的游戏商在 Jump 平台上的曝光率远大于 Steam 之类的平台，但另一方面玩家要真的很信任 Jump 选择的是好游戏，而非条件开最好的游戏公司。想知道究竟 Jump 选的游戏合不合胃口的话，现在一直到 7 月 24 日前都有八个游戏能免费试玩的样子，就逛上去试试看吧！