徕卡 TL2 无反性能大跃进：4K 录影、20fps 连拍



除了全铝合金的机身外，我们也可以看到 TL2 依然承袭着系列极简设计的概念，将许多功能都整合进 3.7 吋 130 万点的触控屏幕当中（EVF 需另购），提供了相当创新且再度重新设计的相机使用界面，这次把功能分门别类的更好，提供更清楚的架构。TL2 的感度范围为 ISO 100 至 ISO 50,000，对焦点也由先前的 9 点提升至 49 点并且增进了速度表现 -- 虽说较前代来讲约有 3 倍速的提升，不过就 DPReview 直接相比之下似乎还是略微逊色于 Sony A6500 一些。



除此之外，TL2 也搭载了方便社交分享的 Wi-Fi 机能，并且可以通过 USB-C 提供 USB 3.0 的更快速传输速率。现阶段 TL 系列共拥有 6 款镜头，分别有定焦与变焦各 3 款可供选购，变焦基本涵盖了 11mm ~ 135mm，定焦则是有 23mm f/2.0、35mm f/1.4 以及 60mm f/2.8 微距。Leica TL2 的单机价为 US$1,950（约人民币 13,300 元），现已在海外开始预购，有黑色与银色版本可选择，亦有包括保护套、肩带等配件可供选购。本地的信息还有待进一步公布了。