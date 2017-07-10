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Image credit: Leica
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徕卡 TL2 无反性能大跃进：4K 录影、20fps 连拍

算是大升级。

Ross Wang
2 小时前
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Leica
主打由一整块铝合金砖为基底打造的徕卡无反 T 系列续作 TL2 正式在海外登场。相对于比较像是小改款的 TL，这次进入 2 世代的版本可说是紧跟上了主流规格。其特色包括最新的 24MP APS-C 感光元件以及 4K / 30fps 录影，更厉害的是在最高1/40,000s 电子快门的配合之下，相机连拍可达到 20fps 的惊人数字（最高 1/4,000s 机械快门时则是最高 7fps），并可连续拍摄高达 100 张 RAW 影像，代表这次的 TL2 将更能应付进阶的高速摄影需求。


除了全铝合金的机身外，我们也可以看到 TL2 依然承袭着系列极简设计的概念，将许多功能都整合进 3.7 吋 130 万点的触控屏幕当中（EVF 需另购），提供了相当创新且再度重新设计的相机使用界面，这次把功能分门别类的更好，提供更清楚的架构。TL2 的感度范围为 ISO 100 至 ISO 50,000，对焦点也由先前的 9 点提升至 49 点并且增进了速度表现 -- 虽说较前代来讲约有 3 倍速的提升，不过就 DPReview 直接相比之下似乎还是略微逊色于 Sony A6500 一些。

除此之外，TL2 也搭载了方便社交分享的 Wi-Fi 机能，并且可以通过 USB-C 提供 USB 3.0 的更快速传输速率。现阶段 TL 系列共拥有 6 款镜头，分别有定焦与变焦各 3 款可供选购，变焦基本涵盖了 11mm ~ 135mm，定焦则是有 23mm f/2.0、35mm f/1.4 以及 60mm f/2.8 微距。Leica TL2 的单机价为 US$1,950（约人民币 13,300 元），现已在海外开始预购，有黑色与银色版本可选择，亦有包括保护套、肩带等配件可供选购。本地的信息还有待进一步公布了。

经由: Engadget
来源: Leica
标签: APS-C, cameras, gear, InterchangeableLens, Leica, Mirrorless, Summilux, TL2, video
By Ross Wang
从 Nikon D50 开始摸索摄影，一个不小心考上了国内少数的摄影学系后，便时常摸到很多摄影器材，喜欢摸索使用不同器材感受其特性。赞叹科技进步对于摄影产业造成的改变与帮助，也深刻体会影像与科技的不可分割。对于科技产品与好玩小物也极具兴趣。喜好拍摄的题材是街拍摄影，喜欢在喧闹的街道中探索鲜为人所注意的美丽景致。每天带着相机不放弃任何影像片段，如同每天将科技资讯挖掘介绍给大家一样，希望能透过自己不同的观察视野，让更多人了解与爱上科技。
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