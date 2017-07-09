量产版 Tesla Model 3 首度亮相！

虽然我们早已试驾过 Tesla Model 3 了，不过它的真正量产版本，其实也是直到今天才真正在该公司创办人晒出的推特贴图中现身。就在 Elon Musk 在社交贴文中预告，将贴出即将完成最终交车点检的首部量产版 Tesla Model 3 照片的数个小时后，我们也终于看到了数张量产版的官方新车照片（如上图）。
这部原本被该公司员工 Ira Ehrenpreis 抢头香买到的新车，在他发现最近刚好也是 Elon Musk 生日之后，就决定将这个首款车的交车权让给了寿星。不过晒照片归晒照片，其实首批 Model 3 的交车日期是被订在了 7 月 28 日，至于到底 Model 3 在当初发布之后还有没有什么改动差异，都得要等到首批 30 位车主交车之后才能得到确认。是说，Elon Musk 其实早就表示过最终量产的版本，其实跟三月曝光的 Candidate 版并不会有太大的差异，这中间的几个月顶多就是做了一些元件的测试与调整，来确保 Model 3 已经准备好正式上路。
对于心急如焚希望快入手新车的车主而言最在意的交车日期方面，根据 Tesla 官方的信息，他们的产量将会在八月份时来到 100 辆，然后逐步在 12 月后达到每个月 2 万辆，最终希望能在 2018 年来到「每周」稳定生产 1 万辆的水准。这款平价版的 Tesla 电动车在发布至今所收到的欢迎可说是空前绝后，通过 Model 3 应该相当有机会将电动车正式推向主流，我们就一起期待一下这方面的未来进展吧。