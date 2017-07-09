大众也想到了用机器人来帮电动车充电

他们的合作项目之一，据称就是希望让机器人能帮忙为电动车与充电站相连进行充电，让人类不用处理这个麻烦的日常项目 -- 听起来很方便？不过其实极早就已经投入电动车的特斯拉，也在 2015 年就已经研发可以自动帮忙充电的
随着机器人与人工智能的更为进步，就连车厂如大众也在寻求运用这些技术，借此增进创新应用的可能性。今天，该厂选择与 Kuka 机器人制造商扩大合作关系，根据官方的声明表示，他们将会把现有的研究计划互连，以寻求人类与机器人之间的进一步合作。除了将针对目前仍然保密相关消息的自动驾驶车创新科技外，两间公司还是有透露机器人技术在电动车领域的可能应用。
他们的合作项目之一，据称就是希望让机器人能帮忙为电动车与充电站相连进行充电，让人类不用处理这个麻烦的日常项目 -- 听起来很方便？不过其实极早就已经投入电动车的特斯拉，也在 2015 年就已经研发可以自动帮忙充电的
魔爪自动充电手臂（一定要看看视频啊！），也有许多厂商都在研发更简单的电动车无线充电功能。所以这个项目要说创新好像也还好，不过如果机器人能够对应更多车种与情境，亦或是可以一机应付多个充电座的话，那应该会是个还不错的解决方案啰。
他们的合作项目之一，据称就是希望让机器人能帮忙为电动车与充电站相连进行充电，让人类不用处理这个麻烦的日常项目 -- 听起来很方便？不过其实极早就已经投入电动车的特斯拉，也在 2015 年就已经研发可以自动帮忙充电的