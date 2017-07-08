在成为对手前，Uber 曾寻求 Google 在自驾车上的合作

对外人如我们而言，两间公司对簿公堂除了最终的胜负外，能让人更瞭解其中的秘辛特别是中间衍生出的小细节与故事有时候其实更引人入胜。前些阵子 Alphabet 控告 Uber 盗取 Waymo 自驾车技术的案子发展至今，也渐渐地在法庭之上爆出了许多关于商业竞争不为人知的证据与细节。一封由 Uber 前 CEO Travis Kalanick 与前 Uber 董事、现任 Google 资深 VP 的 David Drummond 往来的信件中，就揭露了 Kalanick 曾因为忧心，当时广传 Google 长久以来就有在准备要打造自己的自驾车技术与共乘叫车服务，而希望能与 Alphabet CEO Larry Page 会面，一方面想要积极地希望寻求相关合作（毕竟两间公司都有考虑发展此业务），另一方面至少可以厘清双方将成为竞争对手的传言。
Uber CEO 在信件中其实有强烈表达对于 Larry 不断闪躲见面的不满。而在这封有点像是最后通牒的信件后，双方最终虽然还是见到面了，但... 最终 Google 仍是决定要与 Uber 正面竞争。Waymo 的发言人认为这些提出的证据，是 Uber 希望混淆私下有窃取下载他们的商业机密科技犯行的策略。但 Uber 律师团则是认为这些证据回答了一些本案的关键问题，包括为什么 Google 在发现疑似被窃取了 14,000 个文件后，Larry Page 却不直接当面警告 Uber CEO？此一同时，甚至还下了决心要与 Uber 直接竞争。令人（至少是 Uber 律师团）质疑，这案件是否是希望以此干扰竞争对手的做法。
是说，其实小编最好奇的是既然 Google 都曾经投资以及与 Uber 合作过了，假若这期间并没有什么令双方反感到放弃合作的事情，那这样毫不留情面将积极寻求合作的人拒于门外的做法，是否也意味着这中间还有更多隐情存在？感觉这些问题说不定很有机会在近几次的法庭之上被解答呢。