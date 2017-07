RED 正在打造一款拥有「全息屏幕」的手机 Hydrogen One

相机厂跨界做手机不算太稀奇,但大多是像 柯达 宝丽来 这样贴牌的产品。然而以 高端视频拍摄设备 出名的 RED 可没有打算把牌子随便贴在一只手机上就算了,而是预备认真推出自家的手机「Hydrogen One」。先不说里面的配备,光是渲染图这狂野的全金属外型(真是 RED 风啊)就已经相当吸睛,只是铝合金版预计售价 1,195 美元大概就已经能吓跑不少人,更别说钛合金版还要再向上加 400 美元了。当然,外观只是开始而已。Hydrogen One 最大的卖点,是它的 5.7 吋「全息屏幕」,据称通过某些纳米黑科技,可以显示 2D、3D、和 RED 自家的「4-view」内容(天知道是什么)。它并且将支持 AR、VR 和 MR 等各种新一代的媒体呈现方式,而规格的部份没有任何明确的信息,但想来起码要旗舰级的硬件才能跑得动吧。当然,作为 RED 家族的一员,Hydrogen 也极为强调扩展性,除了自身可以外接更好的拍照模块外,同时还可以与其他 RED 系列产品搭配,做为控制器或外接屏幕使用。要不是今天都已经七月了,这看起来还真像个愚人节玩笑,如果换做任何一间其他的公司,大概也很难想像这是真的。然而 RED 当年说要推出采用自家设计的感光器的 4K/60p 摄影机时,也是被当成不可能实现的黑科技看待,但 RED ONE 最终超越了所有人的预期,其后代也成了电影拍摄常用的工具。虽然 Hydrogen One 在技术方面讲得不清不楚的,但如果是 RED 的话,应该不至于像众筹网站那样胡搞吧?希望能早日看到真机来验证啰!