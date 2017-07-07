Moto G5S Plus、X4、Moto Z2 Force 可能在 25 日的发布会上三机齐发！

目前泄露的规格信息方面，Moto Z2 Force 机身将提供仅 0.24 吋约 6mm 的超薄机身，搭载目前广受好评的 S835 高通处理器、双主镜头、5.5 吋屏幕，并如预期地将 3.5mm 重新带回机身之上 -- 整体都感觉满厉害的啊！再往下一个阶级，X 系列的 Moto X4 则是将成为非 Google 家族成员，能用上 Google Fi 移动网络的手机。规格方面则是有 S660 处理器、4GB RAM、64GB 内建存储空间、3,800mAh 电力并拥有指纹辨识器。







最后是小改款的 G5S Plus。相对于还是塑料感较强的 G5 与 G5 Plus，这款新机将直接在中框用上阳极处理的铝，屏幕则为 5.5 吋，并且将主相机升级至双 13MP 的规格 -- 就不知道还有没有双像素对焦了；前置视频相机也将从 5MP 升级到 8MP。剩下来的规格，应该就有待 25 日的发布会才能确认啰，敬请期待。





