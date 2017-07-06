Vivo 的 X9s 系列继续主打拍照

X9 系列的两台手机推出半年多以后，Vivo 今晚又按部就班地准时更新了这条产品线，为下半年的手机市场准备好了全新的 s 机种升级。刚刚发布的 X9s 和 X9s Plus，都拥有几乎跟之前一样的外观。正面指纹 Home 键加金属机身，背盖的顶端和底端则是熟悉的 iPhone 式「穹顶」天线条。
而在规格的部份，这两款新机并没有搭载高通最新的中端芯片 Snapdragon 660（看来目前的产能主要还是要满足 Oppo R11），转而采用了已经推出很久的 S652（X9s）和 S653（X9s Plus）。除此之外，两者均配备了 4GB RAM 和 64GB 存储，X9s 用的是 5.5 吋的 1080p 屏幕和 3,320mAh 电池，而 X9s Plus 则加大到了 5.85 吋的同分辨率面板以及 4,015mAh 的电池。另外，两款设备分别配有 AK4376 和 ES9318 Hi-Fi 芯片，自拍相机都是 20MP + 5MP 组合，可以模拟出景深效果。至于主相机，X9s 使用了 16MP 的感光元件，X9s Plus 在这个基础上还加装了 MWCS 上发布的那颗 RK1608 DSP。不熟悉的朋友，可以看看之前 R11 实拍文里面的照片对比。X9s Plus 用的这款 DSP，在逆光、夜景等环境下能给成像带来相当大的提升，拍摄表现非常值得期待。
发售信息方面，两款产品都有黑、粉、金色可选，X9s 会在 7 月 14 日预售，价格是 2,698 元；而 X9s Plus 倒是意外地比较早卖，现已开放预约，7 月 8 日正式开卖，售价是 2,998 元