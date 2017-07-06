蔡司将力助 HMD 手中的诺基亚重返荣耀

HMD 接手 Nokia 品牌之后，主打的卡尔蔡司的相机镜头没能续存，应该让许多人感到十分失望。毕竟诺基亚近年来真的就是以蔡司认证镜头在智能... 不，应该说是从 N95 这样的功能手机开始，到了 Lumia 1020 等 Windows Phone 上，都可以看到两家在摄影硬件与功能方面的合作 -- 相信满多人都是因为超高像素以及画质表现选择诺基亚的。而现在，HMD Global 则是准备要让品牌重返荣耀，将让诺基亚与蔡司再度携手，改善自己移动设备在影像功能方面的表现。
HMD 已经确认将与蔡司合作，要在诺基亚的移动设备中搭载该公司的影像技术，而且范围不仅止于镜头设计而已。除了将会使用蔡司的 Logo 外，两间公司也将一同推行定义影像水平的标准，而且可应用于软件、服务、光学设计乃至于屏幕之上。听到这应该会很期待双方合作后的全新产品吧？现阶段官方尚未透露将会何时，以及在哪款 HMD 时代的 Nokia 手机，搭载与蔡司合作的相关技术。
而就现阶段的传闻估计，这款主打影像技术的新机应该会由旗舰出发，并且很可能就叫做 Nokia 9。而在爆料大神早前的视频中，看来很可能就会是系列中唯一搭载双镜头的新机了，只是当时不知道会再度与蔡司合作啊！
This will surely get pulled at some point, so I'll mirror it here [source: https://t.co/37yp63CAeC] pic.twitter.com/GktpXnt4pS— Evan Blass (@evleaks) 2017年5月16日