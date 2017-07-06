Kinect 用来扫j描恐龙骨头好像还不错用呢！

美国芝加哥的菲尔德自然史博物馆有一组世界最大的暴龙化石收藏，但正是因为化石头骨太大了，博物馆自己拥有、价值数万美元的专业扫瞄设备里头塞不下。怎么办呢？于是他们就找上了 MIT 的媒体实验室，以 Kinect 为基础，组出了一台 $150 美元的「便宜版」扫描器来替代。
Kinect 最多只有 500 微米的分辨率，比不上专业设备的 50~100 微米，但胜在组装容易，而且可以适用几乎任何大小的物件。500 微米也足够科学家探查化石下腭上的小洞的细节，期望能分析出究竟它们是咬痕、感染、还是有其他造成的原因，3D 模型也可以更容易与世界各地的古生物学家进行分享与讨论。
不过有些尴尬的是，除了在这样的应用之外，好像已经很久没有听到 Kinect 的消息了。Kinect 虽然被寄以厚望，但之后游戏支持一直跟不上，没有推出能充份发挥 Kinect 硬体功能的游戏来。就算是 Kinect 本体也有最小使用空间的限制，让许多空间比较不足的玩家也无法玩乐。最终就是 Kinect 就这么消失在历史之中，只有少数艺术家和科技玩家在使用。希望微软有记起教训，别让 HoloLens 走上 Kinect 的老路啊。