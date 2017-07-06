Bluesmart Series 2 旅行系列登场：登机箱、笔记本包与护照袋都准备好了

高通再对魅族追加多项专利侵权诉讼

不知是出于原本的计划还是被魅族几天前的反应所「激怒」，早些时候高通又发布公告称，其已在原先基础上，向魅族追加提起了多项新的的专利侵权诉讼。这次涉及的内容「覆盖智能手机多种功能和技术的多项专利」，对...