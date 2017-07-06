Bluesmart Series 2 旅行系列登场：登机箱、笔记本包与护照袋都准备好了

将行李箱物联已经不稀奇了，但 Bluesmart 在先前的产品配上的多种贴心功能如：登机箱内建行李秤重、快充移动设备、追踪、自动上锁等，可说是完全贴近了现代人对于智慧行李箱的需求，而在最新的 Series 2 上，他们除了为行李箱带来新的设计及三种颜色选择外，还提供了共四款的行李组合，包括：22 吋登机箱、29 吋行李箱、笔记本包以及护照套。自然，全部都是尽可能搭载了各式智慧功能 -- 是说，毕竟 29 吋是不能登机的，所以就没有内建移动电源的快充功能，这算是情有可原啦！
两款行李箱皆具备了可支持 3G 移动网络搭配 GPS 功能的全球追踪机能，所以即便遇到了被误送他国的状况，你应该还是能找得到（但要有收讯才能追踪就是了）。官方的说明这个服务是免费的，所以应该不太需要担心漫游的问题。至于笔记本包与护照套则是搭载了蓝牙的距离感测器，虽说不像行李箱一样拥有自动上锁的机能，但一样能在产品离开你设定范围时发出警报。而护照套则是还拥有 RFID 扫描保护的功能。
Bluesmart Series 2 现已经在集资网站上线，价位从最低 US$145 的护照套到最高 US$695 的行李箱之间，不过也有集资的早鸟价，就是希望吸引大家尽快下手。依照官方的进度是预计将会在 11 月出货啦！不过要毕竟是集资产品，还请各位自行斟酌未来可能遭遇的相关延迟或品质等问题啰。