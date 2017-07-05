等不到英文版 Bixby？因为三星急需更多大数据帮忙...

根据官方发言人向 Korea Herald 所透露的消息，Bixby 由于欠缺足够的大数据，因此无法使其在韩文之外通过深度学习习得更多种的语音。也因此现阶段英文版的 Voice，仍停留在始终不太令人满意的 Beta 测试阶段。而根据 Herald 的不具名来源表示，这样的难题甚至因为三星韩国总部与加州研究部门，彼此的地缘及语言沟通问题而变得更糟，使得韩语版本跟始终还无法端上台面的英文版本，研发效率差距过大。



是说，后来的这个八卦其实在未得到官方确认之前我们还是持保留态度，不过必须讲，英文语音的开发对于各厂商来讲应该都是非常需要达成的重点，也难怪即便三星硬着头皮也是要想办法做出来了。只能说三星真的需要早点找到办法，否则无论在 AI 亦或是智能喇叭等智能物联网的竞争上，很可能将会大幅落后于其他对手呢。