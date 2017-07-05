当然啰，在这个环节照例需要参考一下女性的想法，所以笔者也特地将 R11 交给太太试用了一下。内人是开罗游戏的爱好者，所以在玩的时候基本没觉得有什么硬件性能不够用的地方（应该能代表大部分女性用户吧？）。但她平时用 App 的习惯是在背景丢一大堆，在这点上 R11 的体验就没有她原本在用的一台 6GB RAM 手机好了。而且女生嘛，经常网页、微信什么看着看着就要转去淘宝买买买，应用间切换速度非常重要，所以建议接下来的 R11s 把大 RAM 作为一个主要的改进方向。其它诸如屏幕、软件等方面，R11 还是维持了 Oppo 以往的水准，以我们和各位读者的标准来看未必满意，但很多女生并没那么在乎就是了。至于那个酷似 iPhone 7 Plus 的外观，笔者估计会看我们文章的人多半也都不感冒。而在问到的女生里，Showgirl 人群大多不会对这套设计反感，但同时也表示在有选择的前提下还是会买 iPhone，要发美照情愿另外交给自拍神器来搞定。笔者在上海，身边认识较多的白领女性，尽管认可 R11 的人像效果，但基本上都不喜欢它既视感满满的设计。甚至说，Oppo 这个品牌在她们心中的接受度仍然不高，「充电五分钟，通话两小时」是很朗朗上口没错，但买手机 Apple 家的产品还是首选。诚然，笔者问到的情况肯定没法代表所有人，但应该可以说，Oppo 如果只靠 R11 这样的产品，目前还是无法真正攻入大陆一线城市高消费力的核心市场（台湾不太了解，但好像靠营销打得比较猛）。长得像 iPhone、大批明星代言、售后各种琐碎的服务（贴膜、装应用等等）... 这些可能还是在相对小的城市更吃得开。如果 Oppo 安于现状，那拿 R11 来当自己的主将没什么问题。但若想要改变这种情况，还得像华为当年那样，先拿出一两款特色鲜明、镇得住场面的旗舰机才行啊。