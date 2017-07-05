在 2014 年发布了 Find 7 和 N3 之后，Oppo 就再也没有推出过真正意义上的旗舰。整个品牌的出货量，很大程度上都是仰仗定位中端的 R 系列来扛。考虑到这条产品线近几年靠（相对的）低规格配明星卖溢价的策略多半不符合我们读者的口味，一直以来我们都未对这个系列的手机做过多深入的报道。但是到了今年的 R11，情况有些不同。一方面是因为其双镜组合拍出的人像照片，引发了我们不小的兴趣；而另一方面，则是首发且短期独占的高通 Snapdragon 660 芯片，它有什么样的表现也让人感到好奇。
带着这两个问题，我们向 Oppo 借了台 R11 进行了一段时间的体验。同时为了更「客观」地评价这款机器，女性意见也专门被计入了考量，而且相较之下还占到了更大的比重。首先在拍照部份，R11 所使用的广角（16MP IMX398 CMOS）加长焦（20MP IMX350 CMOS）双镜组合，拍人的效果确实十分惊艳。不管正面、侧面，它自动检测到人脸的效率很高。而且手机预设就是以最适合凸显人脸的曝光值为先，不需要做什么调整，就能快速展现出被摄对象光彩照人的一面。
当然，这么做的弊端也很明显，那就是在面部打光不够的时候，人像外的背景很容易就会过曝。如果是按我们自己的评判标准，肯定会觉得这样的取向过于激进。但是在实拍过程中，笔者询问了每一个 MWCS 展台上被拍下的 Showgirl。得到的结果在意料之中，果然没人在乎自己以外的背景亮成什么样子... 不光如此，作为对比机种的 iPhone 7 Plus、一加 5、Vivo Xplay6，使用人像 / 景深模式拍出来的照片，尽管画面亮度、色彩大多比 R11 贴近真实，但观感在被摄者眼中都处于完败。显然在这些久经展场的女生眼中，「一亮遮百丑」仍是不变的真理。
此外，R11 人像模式中自动开启的美颜功能，很大程度上也增加了人们对其照片的好感。它对肤色、皮肤瑕疵、眼睛
反光神采等方面的改善，效果非常明显。而且至少在笔者眼中，变化的程度完全可以接受，并不会觉得像某些「照骗」那样不自然。不过，在看过照片之后，也有部份女生表示美颜的效果不如美图手机。关于这点，美图的修图功力我们是早有耳闻，但没真正体验过就不便多做评价了。
至于开启人像模式后的虚化效果，难免还是会有识别不准、不自然的地方。但 R11 在这方面的表现，放到目前市场中横向来比应该可属上乘。不过实话说，就问了一圈 Showgirl 得到的回答来看，这方面做得好不好，其实远没有测光、美颜好不好看来得重要。人像人像，把人先拍美还是第一要务啊。说到这个，自拍的部份我们当然也请了「专家」测试，但到了这里，Showgirl 口中投给美图手机或是卡西欧自拍神器的票数就比较多了。在笔者看来已经把人拍美不少的 R11，在她们眼中美颜的力度还能继续加强。通过软件而非 Vivo X9 那样用前置双镜实现的模拟景深效果，出偏差的概率还是比较高的，看下面这张后面的外国小哥一整个都没被虚化掉呢。
值得一提的是，在试拍过程中也有一位女生提到华为的效果不错。笔者本以为她指的是「人像摄影大师」P10（机器不在手，很遗憾错过了这次对比），但打听下来人家竟然是在说 Nova 2...
而在人像以外的其它场景拍摄中，R11 的表现没有那些顶级旗舰那么好，但胜在比较清楚自己目标用户最关心哪些地方。除了照片整体的色彩风格没有预想中讨好眼睛以外（开启 2x 模式时饱和度会高一点），这款手机在细节清晰度和拍摄速度上都让人颇为满意，两倍光学变焦也很实用，而这些多半是买 R11 的人拍照时会去关心的地方。
最后提一点可以作为 Oppo 未来改进方向的是，在暗光环境下 R11 拍人的效果还不够理想。之所以要提这个，全是因为隔壁的蓝厂 Vivo 在 MWCS 上拿出了整合瑞芯（Rockchip）RK1608 双核 DSP 的全新方案（很有可能会用在马上要发的 X9s 之上）。这款年初公布的 DSP 配有 256MB RAM，能够高速拍摄 5 张 RAW 照片合成一张，然后经过 ISP 处理得到最终的成片。跟现有的技术相比，它能在复杂光源的亮度、整体色彩、人体肤色、画面细节等方面找到一个更好的平衡点。从下面这些笔者实拍的对比图中，你应该可以看到它的优势所在。
说完了拍照，再来讲讲 R11 首发搭载的这颗 Snapdragon 660。就产品的定位来说，这款 14nm 制程的芯片应该是接棒 S653，综合表现介于后者跟上代旗舰 S821 之间。它采用了 Kryo 260 架构，配有 4 颗 2.2GHz + 4 颗 1.8GHz 核心。凭借多核优势，CPU 的性能应该可以达到追近 S820 的水平。不过 GPU 部份的 Adreno 512，显然跟旗舰级的产品还是有差距，然后就是 RAM 跟存储芯片分别都能支持到 LPDDR4X 和 UFS 2.1。
具体到日常使用中，搭配 4GB RAM 的 R11 在大多数情况下都能维持较为不错的流畅度。专门跟腾讯一同优化过的《王者荣耀》，玩起来也确实有令人满意的表现，帧数可以稳定维持在 50 以上。但一些吃 GPU 资源比较凶的游戏，跑起来就会比较吃力，不过这其实也都在意料之中啦。除此之外，印象比较深的是发热和功耗控制得都还可以，但受限于 3,000mAh 的电池，续航力总的来说还是中规中矩。
当然啰，在这个环节照例需要参考一下女性的想法，所以笔者也特地将 R11 交给太太试用了一下。内人是开罗游戏的爱好者，所以在玩的时候基本没觉得有什么硬件性能不够用的地方（应该能代表大部分女性用户吧？）。但她平时用 App 的习惯是在背景丢一大堆，在这点上 R11 的体验就没有她原本在用的一台 6GB RAM 手机好了。而且女生嘛，经常网页、微信什么看着看着就要转去淘宝买买买，应用间切换速度非常重要，所以建议接下来的 R11s 把大 RAM 作为一个主要的改进方向。
其它诸如屏幕、软件等方面，R11 还是维持了 Oppo 以往的水准，以我们和各位读者的标准来看未必满意，但很多女生并没那么在乎就是了。至于那个酷似 iPhone 7 Plus 的外观，笔者估计会看我们文章的人多半也都不感冒。而在问到的女生里，Showgirl 人群大多不会对这套设计反感，但同时也表示在有选择的前提下还是会买 iPhone，要发美照情愿另外交给自拍神器来搞定。笔者在上海，身边认识较多的白领女性，尽管认可 R11 的人像效果，但基本上都不喜欢它既视感满满的设计。甚至说，Oppo 这个品牌在她们心中的接受度仍然不高，「充电五分钟，通话两小时」是很朗朗上口没错，但买手机 Apple 家的产品还是首选。
诚然，笔者问到的情况肯定没法代表所有人，但应该可以说，Oppo 如果只靠 R11 这样的产品，目前还是无法真正攻入大陆一线城市高消费力的核心市场（台湾不太了解，但好像靠营销打得比较猛）。长得像 iPhone、大批明星代言、售后各种琐碎的服务（贴膜、装应用等等）... 这些可能还是在相对小的城市更吃得开。如果 Oppo 安于现状，那拿 R11 来当自己的主将没什么问题。但若想要改变这种情况，还得像华为当年那样，先拿出一两款特色鲜明、镇得住场面的旗舰机才行啊。