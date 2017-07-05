NASA 准备好拿卫星砸陨石了

NASA 稍早公开了名为「DART」（Double Asteroid Redirection Test）的卫星计划，并且由概念发展阶段，进入了初步的设计阶段。这枚卫星将前往一个名为「Didymos」（希腊文「双子」的意思）的双陨石系统，并且试图撞击较小的那颗陨石，以测试使用卫星撞击来改变陨石轨道的效果。



Didymos 系统中较大的 Didymos A 直径约 780 公尺左右，而较小的 Didymos B（昵称「Didymoon」）直径则大约在 160 公尺上下。后者的直径与通古斯爆炸的陨石推估的大小相仿，被认为是在考量发生频率与破坏力之后，最有可能对人类造成影响的陨石大小。Didymos 会在 2022 及 2024 年两度靠近地球，虽然完全没机会撞到我们，但却近到发射卫星过去需求的能量比发射到月球还少的程度，让它们成为做测试的绝佳目标。



DART 预计在发射后靠着内建的导航系统锁定 Didymos B，之后以大约每秒 6 公里的速度砸上去，靠着极大的动能，改变 Didymos B 的轨道。因为 Didymos B 是绕着 Didymos A 转而非太阳，因此改变的效果应该可以很容易观测到。如果成功的话，人类至少有一种已知的方式可以减少中小型陨石的危害，至少不用派钻井工人上去往里头塞核弹了。