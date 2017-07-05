虽然仍落后于 Uber，但 Lyft 可也在默默达成里程碑啊！

相对于 Uber 于全球市场的强势表现，Lyft 其实也默默地在持续乘着网络叫车服务的流行，继续进步并取得里程碑。在今天的官方博客中，他们宣布了目前已经达成了每日 100 万趟次的成绩，还公布了一些关于自己的成就，包括在近四年来，资料显示他们每年都有 100% 的成长，并且在今年已经将 Lyft 叫车服务推向 160 个新城市，使其在美国的服务覆盖率达到 80% 的表现。
是说，转过来对照 Uber 那边，其实他们也立下了相当高耸的障壁，所以显然 Lyft 真的需要急起直追才有机会更接近了。早了三年创立的 Uber，前些日子更是庆祝了 50 亿的总叫车趟次的惊人成绩，而且很巧地也是于三年之前，也就是 2014 年拿下 100 万日趟次的里程碑；去年更是突破 550 万日趟次了。不过尽管 Uber 看似风光，但其实由营收的角度看来，他们的市场份额其实从年初的 84% 骤然下降到了五月底的 77%，也算是有吞下各项丑闻的强大后座力。
与此同时，Lyft 其实一直在持续调整自己的服务，希望能慢慢赢得更多客户的青睐。未来的技术方面也没有忘记要投身无人车的发展。整体而言，他们都还算是很稳步地在这块市场上持续加强自己的呢。这次的里程碑更是反应了其实消费者也是有看到 Lyft 的努力的，我们也乐见更多更好的服务能够持续在市场上相互竞争，毕竟服务进步对消费者而言绝对是好事啰！