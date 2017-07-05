宝马释出 i8 Roadster 油电跑车预告

投注了 58 亿美金在电动车开发事业的宝马，再度让我们看到了他们重大研发方向转折之后的最新车款：BMW i8 Roadster 油电跑车的正式预告视频。视频之中这款象徵着该公司新时代的最新车款，除了用简单的 Open-Top 驾驶乐趣来带出预告主题外，亦暗示着这部 Roadster 将拥有极佳的空气力学表现 -- 自然低排放与静肃性也将会是这款 Hybrid BMW eDrive 车系的主打特点之一。其实在 2012 年左右，该公司便已经发布过这样的概念车型了。而在后续被拍到的谍照之中，这款半敞篷（看来是软顶？但预告看来又好像是硬顶的...）跑车，也依然覆盖着类似预告片中这样的伪装涂装出现。
没有太多意外的话，i8 Roadster 也将会承袭系列车款的铝合金与碳纤维强化复合材质来打造车身。就先前的资料看来，这款车型将可提供最大 357 匹马力与 420 英尺磅的扭力，可在 0-60mph 刷出最高 4.2s 的加速成绩。i8 Roadster 的综合油耗约 2 l/100km；CO2 排放为 45 g/km；耗电量为 15.4 kWh/100km，而且在原厂的备注中已经透露在最终测试阶段了，就不知道能不能让初发布时 2019 上市的时间表提前了呢。